Presidentes dos Emirados e do Egito discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, para tratar das relações fraternas entre os dois países e de formas de aprofundar a cooperação em setores estratégicos, especialmente os ligados ao desenvolvimento e ao interesse mútuo de seus povos.

O encontro ocorreu durante a visita fraterna de El-Sisi aos Emirados, sendo recebido por Mohamed Bin Zayed no Palácio Al Shati, em Abu Dhabi. No início da reunião, os dois líderes trocaram cumprimentos e votos de felicidades pelo Eid Al Adha, desejando saúde, prosperidade e bênçãos às nações e aos povos dos dois países.

Durante a conversa, os presidentes discutiram temas regionais e internacionais de interesse comum e trocaram visões sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio, com ênfase nos esforços para restaurar a segurança e a estabilidade na região. Ambos defenderam a intensificação dos esforços para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e promover um horizonte político claro rumo à paz justa e abrangente, com base na solução de dois Estados, garantindo segurança e estabilidade para todos.

Os líderes reafirmaram o compromisso conjunto com a continuidade da consulta e coordenação entre Emirados Árabes Unidos e Egito em questões que atendam aos interesses de ambos e contribuam para a paz, segurança e estabilidade regional como fundamentos essenciais para o desenvolvimento e a prosperidade. Após a reunião, o presidente dos Emirados ofereceu um almoço em homenagem ao chefe de Estado egípcio.

Estiveram presentes no encontro o vice-presidente e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires da Pátria; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o presidente da Federação de Futebol dos Emirados, xeique Hamdan bin Mubarak Al Nahyan; o assessor presidencial xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; o ministro do Investimento, Mohamed Hassan Alsuwaidi; o presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi, Jassim Mohammed Buataba Al Zaabi; além de outros altos funcionários.

Ao fim da visita, El-Sisi deixou os Emirados após despedida no Aeroporto Presidencial conduzida pelo xeique Mohamed bin Zayed.