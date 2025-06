Governante de Ajman orienta intensificação de ajuda humanitária na Síria

AJMAN, 4 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, determinou que a Organização Internacional de Caridade (ICO, na sigla em inglês) amplie seus esforços de assistência humanitária na Síria, diante das condições difíceis que afetam diversas regiões do país.

Durante uma reunião no Palácio Real, o governante foi informado sobre as ações da entidade em diferentes frentes humanitárias, incluindo programas voltados à população que vive em situação de vulnerabilidade em áreas sírias e ao apoio a refugiados e deslocados em outros países.

A orientação foi dada durante um encontro com o secretário-geral da ICO, Khalid Abdulwahab Al Khaja, e sua delegação.

Humaid expressou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao povo sírio e afirmou o compromisso do país em oferecer toda a assistência possível para aliviar o sofrimento da população. Disse ainda que essas posturas solidárias refletem a continuidade do legado humanitário do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados, conhecido por sua atuação em apoio a países afetados por guerras e desastres.

Al Khaja agradeceu pelas instruções do governante de Ajman e afirmou que elas demonstram o profundo compromisso da liderança com as causas humanitárias. Segundo ele, o apoio contínuo a populações vulneráveis é a força motriz da atuação da organização, especialmente nas áreas de ajuda emergencial e desenvolvimento — como fornecimento de alimentos e serviços de saúde e educação.

A ICO tem executado diversos projetos humanitários na Síria sob orientação do governante de Ajman, como a distribuição de cestas básicas, roupas para o Eid e cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. A delegação da entidade também realizou avaliações nas regiões afetadas pela guerra, incluindo ações de recuperação de poços, reformas de escolas e implantação de projetos de energia solar.