Brasil retira oficialmente Emirados Árabes Unidos da lista de paraísos fiscais

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos anunciou que o Brasil retirou oficialmente o país da lista de jurisdições com regimes fiscais privilegiados, um passo significativo que reflete o compromisso do país com os mais altos padrões de transparência tributária e governança financeira global. A medida também ressalta a maturidade e a profundidade das relações econômicas e comerciais entre os duas nações.

Equipes técnicas de ambos os lados trabalharam em estreita colaboração para atender a todos os requisitos relacionados à transparência fiscal e aos padrões de investimento adotados pelas autoridades brasileiras. O anúncio representa o resultado de um diálogo técnico de longa data, baseado em alinhamento estratégico e parceria.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados, afirmou que a retirada da lista brasileira reforça o compromisso do país com a implementação das melhores práticas e normas internacionais em seus sistemas fiscal e financeiro. “Esse passo é prova do êxito da diplomacia dos Emirados na construção de parcerias baseadas em transparência e confiança mútua”, declarou.

O ministro acrescentou: “Vemos essa conquista como um ponto de partida para fortalecer ainda mais a cooperação econômica com o Brasil e ampliar as oportunidades de investimento mútuo que atendam às ambições de desenvolvimento econômico sustentável e abrangente de ambas as nações. Continuaremos trabalhando para aprofundar os laços bilaterais e ativar iniciativas estratégicas que beneficiem as economias e os povos dos dois países.”

Os Emirados Árabes Unidos são o principal destino das exportações brasileiras entre os países árabes, com um comércio bilateral que superou US$ 4,3 bilhões em 2024, tornando o Brasil o maior parceiro comercial dos Emirados na América do Sul. Ambos os países permanecem comprometidos em explorar todas as vias de cooperação e oportunidades compartilhadas para fortalecer seus laços econômicos.

A retirada dos Emirados da lista brasileira deve acelerar ainda mais a cooperação bilateral, especialmente em setores prioritários como comércio e investimento. A medida apoia os objetivos de desenvolvimento sustentável e reforça a posição dos Emirados como um centro global de negócios.

O anúncio representa um marco nas relações entre os países, refletindo a visão compartilhada de construção de uma parceria econômica sólida, baseada em transparência fiscal, boa governança e apoio a iniciativas que impulsionem o crescimento sustentável e a prosperidade mútua.