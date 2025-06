Emirados sediarão 2ª edição do Fórum Parlamentar Feminino do Mediterrâneo

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio da xeica Fatima bin Mubarak, conhecida como a “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família, os Emirados Árabes Unidos, por meio do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), sediarão a segunda edição do Fórum Parlamentar Feminino da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo (PAM), entre os dias 17 e 18 de junho, em Abu Dhabi.

Criado em 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher, o fórum tem como objetivo discutir questões de gênero, como a igualdade entre homens e mulheres, o aumento da representação feminina na política e os efeitos da pandemia sobre o equilíbrio de gênero.

O evento, com duração de dois dias, será presidido por Maryam Majid bin Theneya, segunda vice-presidente do FNC e atual presidente do Fórum Parlamentar Feminino. O encontro terá como tema: “Empoderar mulheres para sociedades coesas e inclusivas: do Golfo ao Mediterrâneo”.