Em Genebra, Emirados Árabes Unidos apresentam modelo sustentável de desenvolvimento humano e mercado de trabalho equilibrado

GENEBRA, 4 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participaram da 113ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, onde destacaram sua experiência pioneira, visão sustentável de desenvolvimento humano e liderança na adoção de estratégias econômicas inovadoras, além dos esforços para criar um mercado de trabalho equilibrado e ágil.

Esses pontos foram enfatizados no discurso principal do ministro de Recursos Humanos e Emiratização, Abdulrahman Al Awar, que também ocupa interinamente o cargo de ministro da Educação Superior e Pesquisa Científica e lidera a delegação dos Emirados à conferência, que segue até 13 de junho com a presença de representantes dos governos membros da Organização Internacional do Trabalho (OIT), além de empregadores e trabalhadores.

“O relatório do diretor-geral da OIT, debatido nesta conferência, apresenta uma visão abrangente que está alinhada à abordagem dos Emirados Árabes Unidos de desenvolver um mercado de trabalho equilibrado e ágil, com foco nas pessoas”, afirmou Al Awar. “Guiado pela visão de sua liderança, o país conseguiu transformar desafios globais em oportunidades de desenvolvimento baseadas em eficiência econômica, equidade e forte compromisso com padrões de trabalho decente.”

Al Awar explicou que os Emirados adotaram um modelo pioneiro de diversificação econômica, com os setores não petrolíferos representando 74% do PIB ao final do ano passado. Segundo relatório do Banco Mundial, o PIB deve crescer mais de 4% em 2025. Esse desempenho é resultado de uma visão holística centrada em parcerias, flexibilidade e um ambiente que promove inovação, economia do conhecimento e adoção de tecnologias modernas no mercado de trabalho, com forte investimento em capital humano.

Ele também destacou os avanços dos Emirados em desenvolvimento humano, que colocaram o país na categoria de “desenvolvimento humano muito alto” no Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano de 2025 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), ocupando o primeiro lugar na região pelo segundo ano consecutivo e a 15ª posição global entre 193 países.

Esse resultado, segundo o ministro, confirma o compromisso do país com uma visão abrangente de desenvolvimento centrada nas pessoas, com um sistema integrado que valoriza setores vitais como saúde, educação e padrões de vida. Isso consolida os Emirados como modelo global em sustentabilidade, capacitação de talentos e construção de um futuro com oportunidades amplas.

Al Awar destacou que, de acordo com o relatório, os Emirados registraram o terceiro maior fluxo global líquido de talentos especializados em inteligência artificial via LinkedIn em 2023, demonstrando a capacidade do país de atrair especialistas e consolidar sua posição como polo de talentos.

O ministro afirmou que os Emirados reconhecem as transformações estruturais no mercado de trabalho e a importância de se adaptar a elas. Nesse sentido, o país desenvolveu um marco legislativo moderno, com foco na proteção dos trabalhadores e no equilíbrio entre os direitos de empregados e empregadores. Entre as iniciativas citadas estão o Programa de Proteção ao Trabalhador, o Seguro-Desemprego, o Programa de Poupança, o Sistema de Proteção Salarial e o Sistema de Seguro-Saúde.

Segundo ele, essas ações impactaram diretamente o mercado de trabalho e o desenvolvimento sustentável. Em 2024, o número de empresas do setor privado cresceu 17%, a força de trabalho aumentou 12%, com mais de 13% de alta entre profissionais qualificados — mais da metade deles jovens. A participação feminina no mercado de trabalho nacional também subiu cerca de 21%.

Al Awar destacou que esse crescimento, aliado à modernização regulatória, garantiu aos Emirados o primeiro lugar em nove indicadores globais de competitividade em 2024, entre eles taxa de emprego, atração de talentos e flexibilidade do mercado de trabalho. Esses resultados decorrem de políticas proativas e foco contínuo na atração e valorização de talentos.

A delegação dos Emirados à conferência incluiu Shayma Alawadhi, secretária interina de Desenvolvimento e Regulação do Mercado de Trabalho e subsecretária assistente para Comunicação e Relações Internacionais no Ministério de Recursos Humanos e Emiratização; Hind bint Suleiman, vice-presidente do Grupo dos Empregadores na Organização Árabe do Trabalho; o conselheiro Zayed Al Shamsi, presidente da Associação de Coordenação das Associações Profissionais dos Emirados; além de autoridades do ministério, empresários e representantes da sociedade civil.

A conferência tem como objetivo aprofundar o debate sobre soluções para os desafios fundamentais do mercado de trabalho, com foco na promoção da justiça social e na importância da igualdade como pilar para o progresso econômico sustentável. O evento também aborda o papel essencial da integração entre emprego, direitos e crescimento — o chamado “triângulo do desenvolvimento” — e como o avanço econômico pode gerar empregos dignos e respeito aos direitos trabalhistas.

Entre os temas em debate estão as transformações tecnológicas, mudanças demográficas, alterações climáticas e dinâmicas comerciais globais, com propostas de respostas sustentáveis e adaptáveis a esses desafios.