Governante de Umm Al Qaiwain concede perdão a detentos por ocasião do Eid Al Adha

UMM AL QAIWAIN, 4 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain, ordenou a libertação de diversos detentos das instituições punitivas e correcionais do emirado por ocasião do Eid Al Adha.

O xeique Saud expressou votos sinceros para que os prisioneiros libertados aproveitem a oportunidade para se tornarem membros produtivos da sociedade.

O gesto por parte do xeique demonstra seu compromisso em oferecer uma nova chance aos detentos beneficiados pelo perdão e em levar alegria a suas famílias.