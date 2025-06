Emirados Árabes Unidos condenam ataque a comboio humanitário em Darfur do Norte

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque armado a um comboio humanitário em Darfur do Norte, no Sudão.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que repudia todos os atos de violência contra profissionais humanitários que dedicam suas vidas a ajudar os necessitados. O ministério destacou que o ataque contra o comboio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Programa Mundial de Alimentos (PMA) representa uma flagrante violação do direito internacional humanitário e ressaltou que os trabalhadores humanitários devem ser respeitados e protegidos.

A chancelaria também pediu que as duas partes em conflito — que têm demonstrado indiferença ao sofrimento da população sudanesa — cumpram suas obrigações segundo o direito internacional e os compromissos assumidos na Declaração de Jidá, bem como os mecanismos propostos pelo grupo Avanço de Ações Vitais e pela Paz no Sudão (ALPS, na sigla em inglês). Os Emirados Árabes Unidos enfatizaram a necessidade de medidas imediatas para proteger os civis e garantir o acesso rápido e sem restrições à ajuda humanitária por todos os meios disponíveis.

O ministério reiterou o compromisso firme e contínuo dos Emirados Árabes Unidos com todos os esforços voltados à obtenção de uma solução pacífica para a guerra civil em curso no Sudão, destacando a urgência de um cessar-fogo imediato e da proteção dos civis. Os Emirados seguem empenhados em colaborar com parceiros regionais e internacionais para enfrentar essa crise humanitária e promover a paz e a estabilidade para o povo sudanês.