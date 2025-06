Emirados e Irlanda destacam cooperação judicial após extradição

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — O ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, e o ministro da Justiça da Irlanda, Jim O’Callaghan, conversaram por telefone em 31 de maio, após a extradição de um cidadão irlandês acusado de homicídio e envolvimento com organização criminosa, conforme decisão do Tribunal de Cassação de Dubai.

Os ministros afirmaram que a extradição reforça o compromisso conjunto e contínuo com o Estado de Direito e a cooperação internacional. A medida reflete a relação sólida entre os dois países, bem como a disposição mútua de garantir que a justiça seja cumprida.

Em nota conjunta, os ministros destacaram: “Esse avanço positivo é mais uma prova da excelente cooperação entre os governos dos Emirados Árabes Unidos e da Irlanda na área penal, e evidencia nosso empenho conjunto para assegurar que os responsáveis por crimes não escapem da Justiça.”

Ambos também elogiaram a atuação da Polícia de Dubai e da Garda Síochána — a polícia nacional irlandesa — pelo engajamento e pela cooperação policial, ressaltando o papel essencial das duas forças no enfrentamento do crime organizado transnacional. Os ministros defenderam a continuidade de iniciativas conjuntas e a intensificação da colaboração entre as polícias para promover a segurança, o respeito às leis e o acesso à Justiça.

Após o cumprimento de todos os trâmites legais nos dois países, os acordos bilaterais sobre extradição e assistência jurídica mútua em matéria penal entraram em vigor em 18 de maio de 2025.