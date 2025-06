Vice-governante de Abu Dhabi preside reunião do Conselho de Inteligência Artificial

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — O vice-governante de Abu Dhabi, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidiu a reunião do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada do emirado. O encontro contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A reunião analisou os avanços mais recentes em projetos, investimentos e iniciativas de pesquisa na área de inteligência artificial e tecnologias avançadas desenvolvidos em Abu Dhabi.

Tahnoon bin Zayed destacou que o objetivo do conselho é elaborar e aplicar políticas e estratégias voltadas para investimentos, pesquisa e uso de inteligência artificial e tecnologias avançadas. Isso inclui a criação de programas de financiamento e pesquisa em colaboração com parceiros locais e internacionais, para consolidar a posição de Abu Dhabi como polo global do setor.

O conselho revisou os projetos em curso e discutiu a integração de tecnologias de ponta para aprimorar os serviços públicos e a qualidade de vida. Também tratou de tendências globais e oportunidades de investimento, além da visão do conselho para o futuro da inteligência artificial em Abu Dhabi, com foco na atração de empresas, talentos e no fortalecimento da competitividade internacional do emirado.

Durante a reunião, foram apresentadas atualizações sobre projetos conduzidos pela Holding de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADQ), pelo Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC) e pela empresa e&.

Participaram do encontro Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Obaid Bu Ataba Al Zaabi, Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Sultan Ahmed Al Jaber, Mohamed Hassan Al Suwaidi, Faisal Abdulaziz Al Bannai e Peng Xiao.

O Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada foi criado em 2024 por decisão do presidente dos Emirados Árabes Unidos e governante de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com a missão de formular e implementar políticas e estratégias para investimentos, pesquisa e aplicações nessas áreas no emirado.