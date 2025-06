Air Arabia Abu Dhabi inaugura voos diretos para Almaty, no Cazaquistão

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) – A Air Arabia Abu Dhabi, primeira companhia aérea de baixo custo da capital dos Emirados Árabes Unidos, inaugurou seu voo direto entre Abu Dhabi e Almaty, no Cazaquistão.

A nova rota começou a operar em 3 de junho, com três voos semanais, reforçando o compromisso da empresa em ampliar a conectividade entre os Emirados e a Ásia Central.

“Estamos satisfeitos em lançar nosso serviço sem escalas entre Abu Dhabi e Almaty, rota que destaca nosso empenho em expandir opções de viagem acessíveis para destinos internacionais estratégicos, partindo diretamente da capital dos Emirados”, afirmou Adel Al Ali, diretor-executivo do grupo. “Esse lançamento oferece aos passageiros a oportunidade de conhecer o rico patrimônio cultural e as belezas naturais de uma das cidades mais vibrantes da Ásia Central, além de permitir que viajantes do Cazaquistão tenham acesso direto à dinâmica capital dos Emirados.”

Elena Sorlini, diretora-geral e CEO dos Aeroportos de Abu Dhabi, acrescentou que o início do serviço direto da Air Arabia Abu Dhabi para Almaty representa uma adição importante à crescente malha aérea do Aeroporto Internacional Zayed. "Essa nova conexão amplia as opções de viagem para nossos passageiros e reflete os esforços contínuos para consolidar Abu Dhabi como um importante hub global. Esperamos que essa rota tenha impacto positivo na promoção do turismo, no intercâmbio cultural e na colaboração econômica entre os Emirados e o Cazaquistão”, disse.

A nova rota fortalece ainda mais a rede de destinos da Air Arabia Abu Dhabi, reafirmando seu compromisso com a conectividade internacional baseada em valor e eficiência.