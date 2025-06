Delegação parlamentar dos Emirados participa do 11º Fórum Parlamentar do Brics em Brasília

BRASÍLIA, 5 de junho de 2025 (WAM) – A divisão parlamentar dos Emirados Árabes Unidos participou do 11º Fórum Parlamentar do Brics, realizado em Brasília, capital do Brasil.

O chefe do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Ali Rashid Al Nuaimi, fez o pronunciamento da delegação dos Emirados durante a sessão intitulada “Ação Parlamentar do Brics em Busca de Novos Caminhos para o Desenvolvimento Econômico”.

Sara Mohammad Falaknaz, também membro do FNC, integrou a delegação.

Em seu discurso, Al Nuaimi destacou que buscar novos caminhos para o desenvolvimento econômico em meio aos desafios globais atuais é, por si só, uma tarefa de grande importância. Ressaltou a necessidade de sustentar dois pilares fundamentais: o compromisso com os princípios e objetivos fundadores do Brics — essenciais para orientar a ação coletiva e preservar a coesão e a visão comum —, e o foco em servir as populações por meio de parcerias genuínas e iniciativas inovadoras que promovam um desenvolvimento econômico inclusivo e efetivo.

Al Nuaimi apontou que a ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial passa por uma transformação profunda, com sérias ameaças ao princípio da justiça econômica. Segundo ele, instrumentos econômicos têm sido usados para atender a interesses restritos, em detrimento do equilíbrio e da cooperação.

Nesse contexto, defendeu a união dos países do Brics em torno de princípios-chave, como o comércio justo, os interesses mútuos e o desenvolvimento inclusivo.

O parlamentar afirmou ainda que o papel dos parlamentos vai além da legislação e da fiscalização, incluindo também a garantia de que políticas econômicas se traduzam em melhorias reais na vida das pessoas, por meio de ações de desenvolvimento com impacto social tangível.

Al Nuaimi reforçou que o objetivo final do desenvolvimento não deve ser apenas o lucro, mas a construção de uma economia humanizada, que apoie comunidades marginalizadas, promova a justiça social e assegure que nenhuma região ou população — seja na África, na Ásia ou na América Latina — fique para trás.

Ao concluir, defendeu que construir confiança entre os países do Brics, manter fidelidade aos princípios fundadores do grupo e lançar iniciativas econômicas de impacto são passos essenciais para um futuro mais justo, cooperativo e próspero para todos.