Ministro das Relações Exteriores dos Emirados e chanceler do Canadá discutem relações bilaterais por telefone

ABU DHABI, 5 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand.

Durante a ligação, os dois trataram das relações bilaterais e examinaram diferentes aspectos da cooperação e das iniciativas conjuntas entre os países. Eles também discutiram oportunidades para aprofundar os laços de forma a atender aos interesses mútuos e contribuir para a prosperidade e o bem-estar dos dois povos.

Abdullah bin Zayed parabenizou Anita Anand por sua nomeação como ministra das Relações Exteriores do Canadá e expressou disposição para trabalhar em parceria com ela no fortalecimento e ampliação das áreas de colaboração entre os países.