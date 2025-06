Hamdan bin Zayed Al Nahyan parabeniza líderes dos Emirados pelo Eid al-Adha

ABU DHABI, 5 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, parabenizou o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; os membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados; e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, pela ocasião da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha).

O xeique Hamdan pediu a Deus que conceda a eles saúde e bem-estar contínuos, e desejou paz, prosperidade e bênçãos às nações árabes e islâmicas nesta data festiva. Ele também estendeu suas felicitações aos príncipes herdeiros, vice-governantes, ao povo dos Emirados e às comunidades árabes e islâmicas residentes no país, expressando votos de que o Eid traga bondade e bênçãos a todos.