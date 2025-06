Presidente dos Emirados recebe autoridades por ocasião da Festa do Sacrifício

ABU DHABI, 6 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu, por ocasião da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha), os membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados, além de príncipes herdeiros, vice-governantes e xeiques.

Durante o encontro, o presidente trocou saudações e votos de felicidades com os presentes. Todos oraram por saúde e felicidade contínuas para a liderança, além de bênçãos, prosperidade e paz para o povo dos Emirados. Também expressaram esperança por segurança, estabilidade e progresso duradouros para o país.

A recepção ocorreu no Palácio Al Mushrif, em Abu Dhabi, onde o presidente deu as boas-vindas ao vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; ao governante de Sharjah, xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi; ao governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi; ao governante de Fujairah, xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi; ao governante de Umm Al Qaiwain, xeique Saud bin Rashid Al Mualla; e ao governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi — todos membros do Conselho Supremo.

Também esteve presente o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Na presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o presidente também recebeu os cumprimentos do príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também atua como vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; do príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi; do príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi; do príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain, xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mualla; do príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi; e do vice-governante de Umm Al Qaiwain, xeique Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mualla.

Durante o encontro, os participantes expressaram votos calorosos e renovaram o compromisso conjunto com o progresso nacional, afirmando a importância de preservar os avanços do país e garantir um futuro promissor para as próximas gerações.

Também participaram da recepção: o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan; xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o presidente do Conselho da Fundação Zayed de Caridade e Assistência Humanitária, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente do Conselho da Fundação Zayed bin Sultan Al Nahyan de Caridade e Assistência Humanitária, xeique Omar bin Zayed Al Nahyan; o presidente do conselho da Organização Zayed para Pessoas com Deficiência (ZHO), xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o conselheiro do presidente dos Emirados, xeique Dr. Sultan bin Khalifa Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; e o conselheiro do presidente, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, além de diversos xeiques, ministros, dignitários e autoridades.

O presidente também recebeu cumprimentos de autoridades de alto escalão, cidadãos, membros do corpo diplomático e convidados do Estado.