Emirados Árabes priorizam segurança alimentar como parte de estrutura nacional sustentável, diz ministra

ABU DHABI, 6 de junho de 2025 (WAM) – A ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Amna bint Abdullah Al Dahak, afirmou que a segurança alimentar está entre as prioridades estratégicas do país para reforçar a segurança alimentar nacional sustentável, sendo considerada indispensável para a estabilidade das cadeias de suprimento.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos 2025, a ministra destacou que o ministério tem trabalhado de forma contínua no desenvolvimento de uma estrutura abrangente de leis e regulamentos fundamentados em princípios científicos, alinhados às melhores práticas internacionais do setor.

"Neste ano, o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos é celebrado com o tema ‘Segurança dos Alimentos – A Ciência em Ação’, que destaca a aplicação do conhecimento científico como chave para garantir a segurança dos alimentos, proteger a sociedade e promover o bem-estar em um mundo em rápida transformação e com crescentes desafios alimentares", declarou Amna Al Dahak.

Ela acrescentou que a segurança dos alimentos é um esforço nacional compartilhado e uma necessidade para o futuro. "Os Emirados construíram uma base sólida, com um sistema legislativo moderno e flexível, apoiado por uma infraestrutura digital avançada e reforçado pela integração entre os órgãos reguladores, o governo e o setor privado. Seguimos aprimorando nossa capacidade regulatória, além de atualizar os mecanismos de rastreamento e alerta precoce, assegurando a qualidade e a segurança dos alimentos desde a origem até o consumidor final, fortalecendo a confiança pública no sistema alimentar nacional”, pontuou.

A ministra ressaltou que os desafios crescentes relacionados à alimentação exigem cooperação e coordenação entre todas as partes envolvidas, em nível local e global, para compartilhar práticas recomendadas e padrões regulatórios que garantam os mais altos níveis de segurança dos alimentos.

Segundo ela, a visão dos Emirados ultrapassa suas fronteiras, com um compromisso firme com a colaboração internacional no campo da segurança alimentar. O país está disposto a participar de iniciativas que integrem sistemas de segurança alimentar em todo o mundo, compartilhando conhecimento técnico como expressão de sua responsabilidade internacional.

Amna Al Dahak concluiu afirmando: “Os Emirados Árabes Unidos seguem comprometidos em investir em conhecimento, legislação e inovação, impulsionando a segurança alimentar a novos patamares e promovendo a visão nacional de um futuro saudável, seguro e com alimentos garantidos.”