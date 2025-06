Emirados Árabes Unidos se consolidam como referência global no desenvolvimento de energia nuclear pacífica

ABU DHABI, 6 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos seguem fortalecendo sua posição como modelo global no desenvolvimento de um programa de energia nuclear pacífica, com base nos mais altos padrões de segurança, transparência e cooperação internacional.

O avanço ocorre em um momento em que o mundo busca fontes confiáveis de energia capazes de apoiar a transição rumo à neutralidade climática.

Desde o início, os Emirados adotaram uma abordagem colaborativa e transparente, estabelecendo parcerias internacionais estratégicas — com destaque para a Coreia do Sul e os Estados Unidos — para impulsionar suas ambições nucleares.

Mohamed Al Hammadi, diretor-geral e CEO da Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), destacou a relevância internacional do programa nuclear pacífico dos Emirados e o sucesso do país em integrar a energia nuclear a um portfólio energético diversificado e inovador.

Segundo Al Hammadi, essa conquista é resultado da visão da liderança do país, de um planejamento claro e de um firme compromisso com os padrões de segurança e transparência, sustentado por ampla cooperação internacional.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), ele afirmou que os Emirados têm sido pioneiros na cooperação e coordenação internacional no setor nuclear. Mencionou os esforços significativos do país, que culminaram na COP28 com o compromisso de mais de 30 nações em triplicar a capacidade nuclear global até 2050 como parte da meta de neutralidade climática. Além disso, cerca de 120 empresas e instituições financeiras assumiram compromissos de apoio a esse objetivo.

Al Hammadi também destacou o modelo inovador de cooperação entre os Emirados e os Estados Unidos, que responde às demandas da era atual, especialmente nas áreas de inteligência artificial e centros de dados.

Ele ressaltou que garantir fontes de energia limpas e confiáveis, como a nuclear, é essencial para apoiar iniciativas como o projeto “Stargate UAE”, lançado por um consórcio de empresas de tecnologia com o objetivo de posicionar Abu Dhabi como protagonista da revolução global da inteligência artificial.

A ENEC e a Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR) lideram o avanço do programa nuclear do país, por meio de uma rede robusta de parcerias estratégicas e técnicas internacionais, que possibilitam transferência de conhecimento, intercâmbio de experiências e desenvolvimento de capital humano especializado.

A parceria com a Coreia do Sul tem sido a base para o sucesso da usina nuclear de Barakah e evoluiu para incluir investimentos em projetos internacionais, como o desenvolvimento de reatores modulares de pequeno porte (SMRs).

No campo regulatório, a FANR mantém acordos com sua contraparte coreana que envolvem inspeções conjuntas e capacitação, com reuniões regulares para acompanhar avanços tecnológicos e normativos.

Com os Estados Unidos, os Emirados assinaram uma série de acordos estratégicos voltados à inovação e à sustentabilidade nuclear. Entre eles está um memorando de entendimento com o Laboratório Nacional de Idaho, do Departamento de Energia dos EUA, para desenvolver soluções de produção de hidrogênio, água e vapor na usina de Barakah.

O país também firmou parceria com a empresa TerraPower para apoiar o desenvolvimento de reatores avançados, e assinou memorando com a General Atomics para colaboração no uso de tecnologias e materiais de ponta no fornecimento de energia nuclear. Mais recentemente, foi anunciada uma parceria com a GE Vernova para avaliar a implantação da tecnologia de reator modular BWRX-300 em âmbito internacional.

Em paralelo, os Emirados buscam ampliar a cooperação com a China no desenvolvimento e operação de usinas nucleares, tanto em território nacional quanto em terceiros países. As áreas de colaboração incluem operação e manutenção, reatores de alta temperatura refrigerados a gás, cadeia de suprimento de combustível nuclear e oportunidades de investimento.

A FANR também tem reforçado laços com agências reguladoras internacionais, por meio de acordos voltados à segurança, proteção, não proliferação e capacitação, reafirmando o compromisso dos Emirados com a governança nuclear global.

Em uma iniciativa que amplia a presença internacional do programa nuclear do país, a ENEC assinou um acordo de cooperação com a Romênia para apoiar o desenvolvimento de um projeto de reator modular de pequeno porte, com investimento de US$ 275 milhões.

Os Emirados continuam se posicionando como modelo regional para países que veem a energia nuclear como uma opção estratégica. Em parceria com a Arábia Saudita, concluíram a primeira iniciativa conjunta na área regulatória nuclear, com base no memorando de entendimento assinado em 2019 sobre o uso pacífico da energia nuclear. Desde então, as parcerias evoluíram para o intercâmbio de conhecimento, fortalecimento dos marcos legais e aprimoramento da preparação para emergências.

Na COP28, os Emirados também assinaram um memorando de entendimento com o Egito para explorar oportunidades de cooperação no uso pacífico da energia nuclear e na troca de conhecimentos técnicos.