Departamento de Educação de Abu Dhabi estabelece 240 minutos semanais de árabe para jardins de infância

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) – O Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi (ADEK, na sigla em inglês) anunciou uma nova política que introduzirá o ensino estruturado da língua árabe em todos os jardins de infância da rede privada e de escolas charter do emirado, desde o nível pré-KG até o KG2, a partir do outono de 2025.

Mais do que letramento, a medida busca fortalecer as raízes linguísticas das novas gerações e estabelecer uma base sólida na língua materna desde os primeiros anos de aprendizagem.

Com a nova política curricular de árabe para a educação infantil, todos os alunos passarão a receber 240 minutos semanais de instrução em árabe, adequada à faixa etária. A carga horária aumentará para 300 minutos semanais a partir do ano letivo de 2026/27.

O objetivo é garantir que todas as crianças — sejam falantes nativas ou iniciantes no árabe — tenham acesso consistente a um ensino de alta qualidade durante a fase mais crítica do desenvolvimento linguístico, crescendo com confiança na língua que as conecta à cultura, à comunidade e ao futuro.

A iniciativa é respaldada por pesquisas que demonstram que a primeira infância é o período mais eficaz para a aprendizagem de idiomas. O árabe, nesse contexto, não é apenas uma disciplina, mas um elo com a identidade, os valores e o patrimônio cultural.

Segundo uma pesquisa recente conduzida pelo ADEK, embora o árabe seja amplamente falado em casa, muitas crianças ainda apresentam dificuldades em usá-lo com fluência. A nova política visa reduzir esse descompasso por meio de uma atuação conjunta entre escolas e famílias para manter o árabe vivo e em uso cotidiano.

A metodologia de ensino será lúdica e envolvente, com foco em brincadeiras, contação de histórias, músicas e atividades exploratórias. A política prevê dois percursos: um voltado ao aprimoramento da língua para falantes nativos e outro adaptado para não nativos e iniciantes, garantindo que cada criança receba suporte de acordo com seu nível. Com professores especialmente capacitados, materiais modernos e atividades atrativas, o árabe será ensinado de forma interativa e prazerosa.

“Trata-se de mais do que apenas adicionar aulas de árabe”, afirmou Mariam Al Hallami, diretora-executiva de Educação Infantil. “Queremos oferecer a cada criança em Abu Dhabi o dom da linguagem, da identidade e da conexão desde o primeiro dia. Nosso objetivo é que o árabe seja vivido com naturalidade, interação e vivacidade em cada sala de aula e em cada lar.”

A nova política também busca preencher a lacuna entre o ensino do árabe nas creches — regulamentado pelas políticas de Instituições de Educação Infantil (EEI) do ADEK — e o início obrigatório do ensino da língua no Ciclo 1, conforme as diretrizes do Ministério da Educação, garantindo uma transição gradual e contínua no desenvolvimento linguístico.

As famílias terão papel ativo nesse processo. As escolas fornecerão materiais e atualizações para que os pais possam participar da jornada, seja praticando palavras em casa, lendo histórias com os filhos ou participando de eventos escolares com temática árabe.

O novo currículo de árabe para a educação infantil integra a visão mais ampla do ADEK: transformar o árabe em algo que as crianças não apenas aprendem, mas vivenciam diariamente.