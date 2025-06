Equipe UAE Team Emirates-XRG brilha com vitórias de Pogačar e Oliveira na França e na Eslovênia

PARIS, LIUBLIANA, 9 de junho de 2025 (WAM) — A UAE Team Emirates-XRG começou a semana com força total e conquistou duas vitórias importantes, com o esloveno Tadej Pogačar e o português Ivo Oliveira. Os triunfos vieram no Critérium du Dauphiné, na França, e no Tour da Eslovênia.

Na França, o roteiro da primeira etapa do Critérium du Dauphiné foi completamente reescrito, com uma arrancada decisiva de Tadej Pogačar, que garantiu a vitória do dia para a equipe emiradense.

Contrariando todas as expectativas da véspera, o campeão mundial protagonizou uma fuga no final da etapa, ao lado de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), e venceu um emocionante sprint em Montluçon.

Com a vitória, Pogačar assumiu a liderança geral do Critérium du Dauphiné. Ele largará nesta segunda etapa com a camisa amarela, que espera manter nas próximas semanas.

Resultados da etapa 1 do Critérium du Dauphiné 2025:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) — 4h40min12s Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) — mesmo tempo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) — mesmo tempo

Já na Eslovênia, Ivo Oliveira garantiu uma excelente vitória na quinta etapa do Tour da Eslovênia, com um sprint decisivo em Novo Mesto, após uma etapa imprevisível que favoreceu a equipe dos Emirados.

O ciclista português superou um grupo seleto nos metros finais e venceu o italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e o espanhol Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), que completaram o pódio. Foi mais um triunfo na temporada para Oliveira, que já havia vencido uma etapa no Giro di Abruzzo.

A etapa de 124 km, entre Litija e Novo Mesto, teve diversas fugas no início, mas a UAE Team Emirates-XRG manteve o ritmo e buscava sua 41ª vitória na temporada. Oliveira lançou seu sprint na leve subida final e resistiu ao ataque dos adversários para cruzar em primeiro.

Resultados da etapa 5: