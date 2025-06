Etihad e Ethiopian Airlines iniciam parceria estratégica de compartilhamento de voos

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) — A Etihad e a Ethiopian Airlines ativaram seu acordo de compartilhamento de voos (codeshare), ampliando a conectividade entre a África, a Ásia, a Austrália e o Oriente Médio.

A parceria bilateral amplia as oportunidades de viagens globais para os passageiros. Os assentos já estão disponíveis para reserva. A Ethiopian iniciará voos do Aeroporto Internacional de Addis Abeba-Bole (ADD) para o Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi (AUH), no dia 15 de julho. A Etihad, por sua vez, passará a operar voos diários para Addis Abeba a partir de 8 de outubro.

Este é o primeiro passo para a implementação da Joint Venture firmada pelas duas companhias em março de 2025, que abrirá ainda mais oportunidades de viagem em ambas as malhas aéreas.

O acordo permite aos passageiros simplificar suas viagens, com a possibilidade de realizar uma única reserva e um único processo de check-in no início do trajeto, além da comodidade de ter a bagagem despachada até o destino final.

Arik De, diretor de Receita e Comercial da Etihad, afirmou: “Ao combinar nossas redes, estamos criando novas oportunidades de viagens integradas entre África, Ásia, Austrália e Oriente Médio. As conexões facilitadas por Abu Dhabi e Addis Abeba aumentarão a flexibilidade, impulsionarão o comércio e o turismo e proporcionarão uma experiência de viagem incomparável aos clientes das duas companhias."

Com a parceria, os passageiros da Etihad terão acesso à ampla rede africana da Ethiopian Airlines, com conexões via Addis Abeba para 55 destinos em 33 países, incluindo Entebbe, Kinshasa, Kigali, Lusaka, Harare e Victoria Falls, ampliando suas opções de viagem pelo continente.

Por outro lado, passageiros da Ethiopian Airlines poderão adquirir passagens para voos operados pela Etihad, com conexões em Abu Dhabi para 20 destinos estratégicos na Ásia, Austrália e Oriente Médio, como Sydney, Krabi, Colombo e Phnom Penh.

Como parte do seu compromisso com a crescente demanda por viagens aéreas na África, a Etihad está expandindo significativamente sua malha no continente em 2025, com a inclusão de novos destinos e o aumento da frequência de voos para fortalecer as conexões regionais.