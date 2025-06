Hamdan bin Mohammed acompanha lançamento do Programa Nacional de Atletas do Serviço Militar

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, acompanhou o lançamento do Programa Nacional de Atletas do Serviço Militar, iniciativa conjunta dos Ministérios da Defesa e dos Esportes.

O programa foi criado para apoiar atletas de elite dos Emirados em serviço militar obrigatório, permitindo que eles sejam integrados a programas esportivos específicos. A proposta garante a continuidade do treinamento e do desenvolvimento técnico durante o período de serviço, além de viabilizar a participação em competições que impactam o ranking internacional ou a classificação para grandes torneios globais.

O lançamento ocorreu em um evento especial organizado pelo Ministério dos Esportes, em colaboração com o Ministério da Defesa.

Participaram da cerimônia o ministro dos Esportes, Ahmad Belhoul Al Falasi, e o ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei.

Durante o evento, o xeique Hamdan bin Mohammed se reuniu com os recrutas que compõem a primeira turma do programa.

O príncipe herdeiro reafirmou que o apoio aos atletas de elite é uma prioridade nacional, em sintonia com a visão da liderança dos Emirados de promover o protagonismo dos emiradenses em todos os setores, incluindo o esporte — área que desempenha papel fundamental na formação de caráter e na projeção internacional do país.

“Os atletas são nossos embaixadores no cenário global. Nosso compromisso é garantir um ambiente que os permita prosperar. A integração entre o serviço militar e o desenvolvimento esportivo fortalece as capacidades físicas e mentais da juventude, preparando-a para ser futura liderança e guardiã das conquistas nacionais, ao mesmo tempo que promove disciplina e dedicação”, afirmou o xeique Hamdan.

Ele acrescentou: “O lançamento do Programa Nacional de Atletas do Serviço Militar reflete um forte espírito de colaboração entre as instituições governamentais para apoiar atletas de alto desempenho, identificar novos talentos e formar campeões que representarão com orgulho os Emirados. Acreditamos que a preparação física e o espírito competitivo são valores compartilhados entre o esporte e o serviço militar. Este programa estabelece uma base estratégica de longo prazo para avançar em nossa visão nacional.”

O ministro Ahmad Belhoul Al Falasi destacou que o programa representa um avanço importante no desenvolvimento do esporte nacional e no fortalecimento da preparação física dos atletas de elite durante o serviço militar. Segundo ele, a iniciativa combina as forças de ambos os ministérios para fortalecer a identidade nacional e contribuir para a construção de uma sociedade saudável e ativa.

Ele acrescentou que o programa está diretamente alinhado com as metas da Estratégia Nacional de Esportes 2031, em especial no incentivo à prática de atividade física entre os jovens emiratenses e no aprimoramento de suas capacidades atléticas e profissionais. A iniciativa também contribui para os objetivos mais amplos da visão “Somos os Emirados 2031”, ao promover o empoderamento da juventude e prepará-la para servir ao país com excelência e comprometimento.

O ministro Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei ressaltou que a proposta busca canalizar o potencial da juventude em prol do país e aprimorar sua preparação integral. “O Programa Nacional de Atletas do Serviço Militar oferece um ambiente de treinamento adequado para que os atletas de elite possam seguir avançando no esporte enquanto cumprem seu dever nacional”, afirmou.

Ele acrescentou que a iniciativa também permitirá identificar novos talentos entre os recrutas e apoiá-los em um sistema flexível, que une a disciplina militar à excelência esportiva. “O programa prepara uma nova geração de cidadãos completos, prontos para representar os Emirados no mais alto nível.”

A iniciativa representa um marco estratégico na mobilização das capacidades nacionais a serviço do país. O objetivo é manter e ampliar o desempenho esportivo dos atletas durante o serviço, além de possibilitar a participação em competições internacionais. Equipes técnicas realizarão avaliações periódicas para identificar talentos emergentes.

O programa também promoverá a colaboração para fortalecer o desempenho dos recrutas e revelar todo o seu potencial esportivo. A primeira turma inclui atletas que representarão os Emirados em eventos como os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2026, os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, além de diversos torneios regionais e internacionais. Os participantes atuam em modalidades como esgrima, hipismo, tiro com arco, atletismo e esportes de combate, demonstrando o compromisso dos Emirados com o desenvolvimento de talentos em uma ampla gama de esportes.

O programa foi estruturado a partir de um sólido modelo de coordenação interministerial, que abrange a realização de atividades esportivas conjuntas, participação de atletas em competições e oficinas voltadas ao aprimoramento técnico e físico.

Também estão previstas ações para promover a troca de conhecimento, assistência logística e colaboração no desenvolvimento de competências técnicas e administrativas na área de treinamento esportivo e áreas correlatas.

Um comitê conjunto, formado por representantes do Ministério dos Esportes, do Ministério da Defesa e de outras entidades relevantes, supervisionará a implementação das iniciativas. O comitê se reunirá periodicamente para acompanhar os avanços e garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos estabelecidos.