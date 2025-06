Festival Tanweer volta ao deserto de Mleiha para segunda edição em novembro

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) — O Festival Tanweer voltará ao deserto de Mleiha, em Sharjah, entre os dias 21 e 23 de novembro de 2025. O evento retoma a proposta lançada na edição inaugural realizada no ano passado e será novamente sediado em uma região reconhecida por seu valor natural e arqueológico.

O festival é uma iniciativa inspirada pela liderança visionária da xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, cuja paixão pelo diálogo cultural, pelo crescimento espiritual e pela sustentabilidade impulsionou a criação do projeto. Movida pela crença no poder transformador da música, da natureza e das experiências compartilhadas, a xeica Bodour concebeu o Tanweer como uma plataforma capaz de transcender fronteiras, aproximar comunidades e promover uma compreensão mais profunda da humanidade comum.

Com três dias de programação, o festival oferecerá um espaço de convivência e troca criativa, reunindo atividades de música, artes visuais e cultura. A proposta é criar um ambiente de engajamento artístico e social.

O Festival Tanweer nasceu sob a liderança da xeica Bodour, com foco em diálogo cultural, sustentabilidade ambiental e envolvimento comunitário — pilares que serviram de base para a concepção do evento. O objetivo da xeica foi criar uma plataforma capaz de reunir públicos diversos por meio da música, da natureza e de experiências colaborativas.

Em declaração recente, a xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi afirmou:

“Estamos entusiasmados em trazer o Festival Tanweer de volta para sua segunda edição, que será ainda mais ambiciosa, imersiva e significativa. A estreia do ano passado foi apenas o começo de uma jornada que tocou profundamente tantas pessoas. Este ano, estamos ampliando esse legado com uma programação mais rica, práticas de sustentabilidade ainda mais fortes e uma mensagem ainda mais poderosa de unidade. Estou ansiosa para receber novamente nossa comunidade crescente no deserto de Mleiha para seguirmos juntos nessa jornada.”

Nesta edição, o Festival Tanweer — que significa festival da iluminação — adotará o tema “Aquilo que você busca também o busca”, frase atribuída ao poeta e místico do século XIII Rumi, cuja obra ultrapassa culturas, religiões e gerações. Por meio da música e da poesia, Rumi encorajava as pessoas a explorar a profundidade do eu interior, a se reconectar com o mundo natural e a encontrar a unidade na diversidade — valores que estão no cerne do Festival Tanweer.