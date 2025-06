Câmaras de Dubai capacitam 600 empresários para atuar no ambiente jurídico do país

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — As Câmaras de Dubai concluíram com êxito uma série de eventos voltados para questões jurídicas e de conformidade no mês de maio, com o objetivo de capacitar empresas a operar de forma mais segura e eficiente no dinâmico ambiente regulatório dos Emirados Árabes Unidos.

A programação incluiu três workshops presenciais e um webinário, abordando temas como a Lei das Sociedades Comerciais dos Emirados, compliance corporativo, legislação aduaneira dos Emirados e do Golfo (GCC), além de desafios fiscais relacionados ao IVA e aos impostos especiais de consumo.

Os eventos despertaram grande interesse do setor privado, reunindo um total de 598 participantes.

Os empresários receberam orientações valiosas sobre estratégias para mitigar riscos, adotar boas práticas de governança corporativa e garantir a conformidade com normas de proteção de dados. Também foram discutidos aspectos relacionados a estruturas de tarifas aduaneiras, classificação de mercadorias pelo código do Sistema Harmonizado (HS), tratamento de produtos em zonas francas, metodologias de valoração aduaneira, procedimentos de auditoria alfandegária e estratégias para lidar com desafios no comércio transfronteiriço entre os países do GCC.