Câmara de Comércio de Sharjah e Conselho Empresarial Português discutem fortalecimento da cooperação entre setores privados

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI) discutiu com o Conselho Empresarial Português formas de ampliar a cooperação entre os setores privados dos dois países.

As conversas abordaram o fortalecimento do papel do Conselho no apoio à comunidade empresarial portuguesa em Sharjah, na facilitação de missões comerciais e na coordenação de conferências e fóruns econômicos. O encontro também destacou a importância de alinhar os esforços do Conselho com os objetivos estratégicos da Câmara, para promover o crescimento do comércio bilateral e dos investimentos.

A reunião foi realizada no espaço “Bait Elowal”, organizada pela SCCI em colaboração com o Conselho Empresarial Português, que atua sob a supervisão da própria Câmara, em celebração ao Dia Nacional de Portugal.

Participaram do evento o presidente da SCCI, Abdallah Sultan Al Owais; o segundo vice-presidente da SCCI, Waleed AbdelRahman BuKhatir; e o diretor-geral adjunto para Comunicação e Setor Empresarial da SCCI, Abdul Aziz Al Shamsi.

Também estiveram presentes a diretora do Departamento de Relações Internacionais da SCCI, Fatima Khalifa Al Muqarrab; a chefe do Departamento de Conselhos Empresariais e Comitês Conjuntos da SCCI, Heba Al Marzouqi; a presidente do Conselho Empresarial Português em Sharjah, Lurdes Eusebio; o conselheiro econômico da Agência Portuguesa de Comércio e Investimento, Manuel Couto Miranda, além de outros membros do Conselho.

Durante a reunião, foi exibido um vídeo institucional destacando as principais realizações do Conselho Empresarial Português e seus marcos de colaboração com a Câmara de Sharjah. A apresentação mostrou iniciativas conjuntas que ajudaram a consolidar o ambiente de negócios e a atrair investimentos portugueses para o emirado.

As duas partes também discutiram planos de desenvolvimento para aprimorar a eficiência operacional do Conselho e reforçar seu papel como plataforma estratégica para promover parcerias econômicas e ampliar a cooperação em setores prioritários, em linha com os interesses das duas comunidades empresariais.

Em seu discurso de boas-vindas, o presidente da SCCI, Abdallah Sultan Al Owais, parabenizou os membros do Conselho Empresarial Português pela celebração do Dia Nacional de Portugal e destacou o avanço significativo nas relações econômicas bilaterais nos últimos anos. Segundo ele, esse progresso foi impulsionado por uma série de acordos estratégicos, que lançaram as bases para uma nova fase de parceria econômica avançada.

Al Owais acrescentou que Sharjah está empenhada em ampliar suas parcerias globais, especialmente com mercados de alto potencial, como Portugal, ressaltando as oportunidades compartilhadas em setores emergentes como nova economia, turismo sustentável, agricultura inteligente e economias circular e verde.

Por sua vez, a presidente do Conselho Empresarial Português, Lurdes Eusebio, afirmou que o encontro representa um novo marco na colaboração contínua entre o Conselho e a Câmara de Sharjah.

Ela destacou os esforços conjuntos para fortalecer a presença das empresas portuguesas em Sharjah e ampliar seu alcance comercial. Também ressaltou o ambiente de negócios favorável do emirado, sustentado por perspectivas diversificadas de investimento, infraestrutura robusta e uma série de incentivos ao empreendedorismo.