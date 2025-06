Governantes dos Emirados parabenizam rei da Jordânia pelo Dia de Ascensão ao Trono

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) — Os membros do Supremo Conselho e governantes dos Emirados Árabes Unidos enviaram mensagens individuais de felicitações ao rei Abdullah II bin Al-Hussein, do Reino Haxemita da Jordânia, por ocasião do Dia de Ascensão ao Trono.

As mensagens foram enviadas pelos xeiques Sultan bin Mohammad Al Qasimi (Sharjah), Humaid bin Rashid Al Nuaimi (Ajman), Hamad bin Mohammed Al Sharqi (Fujairah), Saud bin Rashid Al Mu'alla (Umm Al Quwain) e Saud bin Saqr Al Qasimi (Ras Al Khaimah).

Os príncipes herdeiros e vice-governantes dos emirados também enviaram mensagens semelhantes de congratulações ao rei da Jordânia.