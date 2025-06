Conselho Consultivo de Sharjah realizará 16ª sessão em 12 de junho

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) — O Conselho Consultivo de Sharjah realizará sua 16ª sessão na próxima quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, em sua sede, na cidade de Sharjah.

A sessão será presidida por Abdullah Belhaif Al Nuaimi, presidente do Conselho.

A pauta inclui a aprovação da ata da 15ª sessão, seguida da discussão do projeto de lei que regulamenta as taxas judiciais em Sharjah e da apresentação do relatório elaborado pelo Comitê de Assuntos Legislativos e Jurídicos, Recursos, Sugestões e Reclamações sobre o texto.

Estarão presentes à sessão o xeique Mansour Mohammed bin Nassar, membro do Conselho Executivo de Sharjah e chefe do Departamento Jurídico do Governo de Sharjah; o xeique Faisal bin Ali bin Abdullah Al Mualla, secretário-geral do Conselho Judicial de Sharjah; e o diretor do Departamento Jurídico do Governo de Sharjah, Issa Saif bin Hanzal, além de seus adjuntos.