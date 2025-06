Mohammed bin Rashid lança pedra fundamental da Linha Azul do Metrô de Dubai

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Linha Azul do Metrô de Dubai, marco importante na expansão da rede de transporte público da cidade.

Com 30 km de extensão e 14 estações, a nova linha vai transformar a mobilidade em nove distritos estratégicos, que devem abrigar mais de 1 milhão de moradores, conforme prevê o Plano Diretor Urbano Dubai 2040.

Durante o evento, o xeique também aprovou o design arquitetônico da Estação Emaar Properties, que será a estação de metrô mais alta do mundo, com 74 metros de altura. Inspirado no conceito de portal de travessia, o projeto é assinado pelo renomado escritório norte-americano Skidmore, Owings & Merrill (SOM), responsável por marcos icônicos como o Burj Khalifa, a Torre Olímpica de Nova York e a Willis Tower (ex-Sears Tower), em Chicago.

Projetada para se integrar ao ambiente urbano existente, a estação reforça a visão de Dubai como "Porta para o Futuro". Com 11 mil m² de área construída, a estrutura terá capacidade para 160 mil passageiros por dia — a previsão é de mais de 70 mil usuários diários até 2040.

Com a conclusão da Linha Azul, a malha ferroviária de Dubai passará a ter 131 km, com 78 estações e 168 trens.

Expansão e impacto

Ao chegar ao local da cerimônia, o xeique foi recebido por Mattar Al Tayer, diretor-geral e presidente do Conselho Executivo da Autoridade de Estradas e Transportes (RTA). O evento incluiu uma exposição histórica sobre o sonho do falecido xeique Rashid bin Saeed Al Maktoum de criar uma linha de metrô para interligar Dubai, com imagens raras de suas visitas a capitais globais e registros de suas viagens de trem no Reino Unido.

Al Tayer apresentou dados sobre a expansão do metrô desde o início da operação, em 9 de setembro de 2009, quando transportou 38,8 milhões de passageiros no primeiro ano. O número chegou a 275,4 milhões em 2024, com média diária de 900 mil usuários. A expectativa é que o volume supere 300 milhões em 2026 e alcance 320 milhões em 2031.

A rede, que começou com 10 estações, hoje conta com 64. A Linha Azul acrescentará mais 14, incluindo três estações de integração (Al Jaddaf, Al Rashidiya e International City 1) e uma estação icônica no Dubai Creek Harbour.

A frota de trens também cresceu: de 16 trens em 2009 para 140 atualmente — e chegará a 168 com a nova linha.

Integração e benefícios

A Linha Azul ligará as linhas Verde (na estação Creek) e Vermelha (na estação Centrepoint). O percurso atenderá áreas residenciais, acadêmicas e centros de desenvolvimento com 1 milhão de habitantes estimados até 2040.

A linha contará com duas rotas principais:

Primeira rota: de Creek até Academic City, passando por Dubai Festival City, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, International City e Dubai Silicon Oasis — com extensão de 21 km e 10 estações.

Segunda rota: de Centrepoint até International City 1, passando por Mirdif e Al Warqa — com 9 km e quatro estações. Também inclui um pátio ferroviário em Al Ruwayah 3.

A linha reduzirá o tempo de viagem para o Aeroporto Internacional de Dubai a apenas 20 minutos e ajudará a diminuir em 20% os congestionamentos nas vias atendidas. A integração com o Plano Diretor Dubai 2040 visa criar a "cidade dos 20 minutos", conceito em que 80% dos serviços essenciais ficam a até 20 minutos de distância.

A capacidade total da linha poderá superar 850 mil passageiros/dia; a previsão é de 200 mil até 2030 e 320 mil em 2040.

Estação Emaar: ícone urbano

O xeique Mohammed também conheceu a maquete da estação da Emaar Properties. Com fachada de 74 metros de altura e 38 metros de largura, a estação deve se tornar um novo marco arquitetônico em Dubai. A iluminação foi projetada para criar um ambiente acolhedor de dia e um ponto de referência visual à noite.

Os materiais selecionados refletem uma fusão de tradição e modernidade, com uso de pedra natural, vidro e bronze. A estação terá capacidade para 160 mil passageiros/dia, com 70 mil esperados diariamente até 2040. Também servirá os moradores do Dubai Creek Harbour e visitantes.

Durante o evento, foi anunciado que a Emaar garantiu os direitos de nomeação da estação por dez anos, a partir de 2029.

Sustentabilidade e impacto econômico

A Linha Azul será o primeiro projeto de transporte em Dubai a atender integralmente aos padrões de construção sustentável, com certificação Platina.

O impacto econômico projetado é significativo: retorno de AED 2,60 para cada AED 1 investido, com benefícios totais superiores a AED 56,5 bilhões até 2040. A linha deverá valorizar os imóveis próximos às estações em até 25%.

Além disso, reduzirá o congestionamento em 20% e conectará o quinto centro urbano de Dubai, o Dubai Silicon Oasis Centre, consolidando uma rede de transporte eficiente.

Papel estratégico do metrô

Desde a inauguração, em 2009, o metrô transportou 2,527 bilhões de passageiros e mantém taxa de pontualidade de 99,7%. Hoje, responde por quase 60% do uso do transporte público em Dubai.

O metrô foi fundamental para o sucesso da Expo 2020 Dubai e continua impulsionando o crescimento econômico, o turismo e a valorização imobiliária.

Com a nova expansão, a rede ferroviária total de Dubai passará de 101 km para 131 km, com aumento de 64 para 78 estações (67 para o metrô e 11 para o bonde) e de 140 para 168 trens.