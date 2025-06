Beeah anuncia entrada no setor imobiliário para impulsionar cidades sustentáveis

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) — A Beeah, referência regional em sustentabilidade e inovação, anunciou oficialmente sua entrada estratégica no setor de desenvolvimento imobiliário.

A iniciativa baseia-se na experiência da organização na gestão de empreendimentos imobiliários e reforça suas áreas já consolidadas nos setores de meio ambiente, energia, tecnologia e saúde, com o objetivo de moldar cidades preparadas para o futuro e promover melhor qualidade de vida para a sociedade.

A expansão integra uma estratégia deliberada de diversificação que coloca a sustentabilidade no centro, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento da Beeah em setores emergentes e de alto impacto.

“Desenvolver projetos imobiliários é uma evolução natural para a Beeah, abrindo uma nova frente para enfrentar os desafios mais urgentes da sociedade. Nosso objetivo é criar ambientes urbanos excepcionais, estabelecendo novos parâmetros regionais e um modelo de referência global para o estilo de vida nas cidades do futuro”, afirmou Khaled Al Huraimel, CEO do grupo e vice-presidente da Beeah. “Nossos empreendimentos incorporam desde a origem os princípios de sustentabilidade, inovação e compromisso com a qualidade de vida, aproveitando as conquistas que já alcançamos nos setores ambiental, tecnológico, energético e de saúde.”

Com mais de uma década de experiência em projetos multifacetados, a Beeah está bem posicionada no setor imobiliário. Entre os destaques estão a construção da sede icônica da organização, projetada pelo estúdio Zaha Hadid Architects, empreendimentos industriais sustentáveis e o novo distrito médico Jawaher Boston, com projeto do renomado escritório Renzo Piano Building Workshop (RPBW).

No início deste ano, a Beeah também foi nomeada gerente de projeto e líder estratégica do futuro Sharjah Creative Quarter, com design assinado pelo premiado arquiteto Mauricio Rocha, do Taller de Arquitectura, em colaboração com Daniel Rosselló. Nas próximas semanas, a organização deve revelar um novo empreendimento que promete redefinir o setor imobiliário regional, com design inteligente e sustentável, estabelecendo um novo padrão para a vida urbana contemporânea.

No setor ambiental, a Beeah segue liderando soluções de valorização de resíduos e busca alcançar desvio total de aterros. Com um ecossistema completo de gestão de resíduos, que inclui coleta inteligente, reciclagem com uso de inteligência artificial e robótica, a organização já contribuiu para que Sharjah atinja uma das maiores taxas de desvio de aterros do mundo — mais de 90%. O sucesso da Beeah nessa área impulsionou sua expansão para Egito e Arábia Saudita.

Além disso, a organização promove iniciativas educacionais e prêmios voltados à conscientização ambiental e oferece serviços de consultoria ambiental para setores industriais.

Na área de energia, a Beeah lidera projetos de conversão de resíduos em energia e hidrogênio, além de desenvolver soluções solares. Sua usina de energia a partir de resíduos, inaugurada em 2022, já está sendo ampliada para dobrar sua capacidade. O projeto de hidrogênio a partir de resíduos também tem mostrado avanços promissores em testes iniciais realizados em Nottingham, Reino Unido.

No setor tecnológico, a Beeah impulsiona a transformação digital com iniciativas como a re.life, plataforma que revoluciona os setores de reciclagem, logística e mudanças, e a EVOTEQ, com sua tecnologia traq, que fortalece a integridade das cadeias de suprimento.

A empresa também atua na mobilidade elétrica com a joint venture ION, em parceria com a Crescent Enterprises, e está construindo o primeiro data center Tier III de Sharjah com base em princípios sustentáveis, por meio da aliança Khazna Sharjah.

Na área da saúde, a Beeah reforça seu compromisso com o bem-estar das sociedades. O futuro distrito médico Jawaher Boston, em colaboração com instituições médicas dos Estados Unidos, será um hospital do futuro com foco no paciente, unindo tecnologia de ponta, design sustentável e áreas verdes para promover o bem-estar holístico.

Complementando esse projeto está a Wekaya, iniciativa da Beeah para soluções circulares em resíduos médicos, além da traqpharma, ferramenta que aprimora a rastreabilidade de medicamentos nos Emirados Árabes Unidos.

A entrada da Beeah no setor imobiliário, somada à atuação consolidada em meio ambiente, energia, tecnologia e saúde, marca um passo decisivo na consolidação da organização como pioneira em inovação e no apoio ao desenvolvimento de uma economia inteligente, sustentável e diversificada.