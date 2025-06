Concerto de gala em estreia mundial do Festival de Abu Dhabi e do Peace and Prosperity Trust reúne artistas dos Emirados e do Reino Unido no Palácio de Kensington

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) — O Festival de Abu Dhabi, em colaboração com o Peace and Prosperity Trust (PPT), apresentou um concerto de gala extraordinário com artistas emiradenses e internacionais, no prestigiado Palácio de Kensington, no último dia 6 de junho — marco importante no programa "Abu Dhabi Festival Abroad".

A apresentação especial reforça a missão do festival de desenvolver capacidades culturais e estimular a colaboração global por meio da música.

A coprodução foi o ponto culminante de um programa de residência artística no Reino Unido, com duração de três semanas, promovido pela Fundação de Música e Artes de Abu Dhabi (ADMAF) em parceria com o Peace and Prosperity Trust.

Durante a residência, os artistas emiradenses participaram de treinamentos intensivos, ensaios e seminários com professores renomados em espaços musicais de destaque. O concerto resultante apresentou um repertório que combinou tradições dos Emirados com influências globais, destacando o papel essencial da troca cultural na criação de novas formas artísticas.

O destaque da noite foi a estreia mundial de "Ruins of Time", nova composição encomendada exclusivamente pela ADMAF ao compositor emiradense Ihab Darwish, reconhecido por levar a identidade cultural dos Emirados ao público internacional por meio da música.

O programa também contou com a mezzo-soprano Fatima Al Hashimi, que interpretou obras de Saint-Saëns, Mozart e Jule Styne, e com o barítono Ahmed Al Hosani, que apresentou peças de De Curtis e Bizet, ao lado de músicos internacionais do PPT.

O concerto foi regido por Toby Purser, diretor artístico do Peace and Prosperity Trust. Juntos, os artistas destacaram o grande talento emergente dos Emirados e sua contribuição para o cenário criativo internacional.

Diplomacia cultural em destaque

A apresentação seguiu o êxito da iniciativa pioneira de diplomacia cultural "Arts @ Embassies", realizada em 22 de maio na Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres. Os três artistas emiradenses participaram de um painel onde compartilharam suas trajetórias e reflexões sobre herança cultural, identidade, inovação e descobertas — temas que moldam o futuro da música.

O painel reafirmou o poder das artes como plataforma para fomentar o diálogo, promover o entendimento e fortalecer os laços culturais entre os Emirados e o Reino Unido.

Huda Al Khamis-Kanoo, fundadora da ADMAF e do Festival de Abu Dhabi, afirmou que o concerto de gala no Palácio de Kensington — realizado sob o patrocínio e na presença do príncipe Richard, duque de Gloucester — e o painel "Arts @ Embassies" marcam o início de um novo capítulo na diplomacia cultural entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido.

Ela declarou:

“Esta estreia mundial, com a composição de Ihab Darwish, a mezzo-soprano Fatima Al Hashimi e o barítono Ahmed Al Hosani, reflete nossa visão de promover o intercâmbio de conhecimento, o diálogo cultural e a projeção global das conquistas artísticas dos Emirados, consolidando a posição do país como incubadora de criatividade e destino para inovadores.”

Huda acrescentou:

“Em paralelo a essa coprodução histórica, realizamos também a quarta edição da nossa iniciativa de diplomacia cultural 'Arts @ Embassies'. Como parte do programa, organizamos um painel com os três artistas emiradenses, moderado pela cineasta e produtora emiradense Noor Kanoo, para destacar suas trajetórias e experiências em composição e música.”

Ela concluiu:

“A cultura amplia e fortalece as relações diplomáticas. As artes são a ponte que nos une e criam vínculos que transcendem fronteiras. Nossa apresentação de artistas emiradenses no programa de residência artística no Reino Unido — apoiado pela ADMAF em parceria com o Peace and Prosperity Trust — permite que a arte assuma esse papel de liderança. Esta é uma das muitas parcerias bem-sucedidas que a ADMAF construiu com instituições culturais britânicas ao longo de mais de duas décadas, com base na cooperação e na amizade duradoura entre o Reino Unido e os Emirados.”

Encontro inédito no Palácio de Kensington

Rajai Khouri, fundador do Peace and Prosperity Trust, destacou a singularidade do concerto no Palácio de Kensington, observando que esta foi a primeira colaboração da PPT com a Fundação de Música e Artes de Abu Dhabi.

“Não só é a primeira vez que artistas dos Emirados se apresentam com os músicos do PPT, como também celebramos a estreia mundial de uma obra de Ihab Darwish, criada especialmente para a ocasião. O que começou como uma ideia modesta — uma fusão entre ópera e música árabe — evoluiu para uma marca cultural única, que conquistou seu próprio público e seus próprios intérpretes”, afirmou.

Ele acrescentou:

“Antes, o repertório era definido pelas necessidades e objetivos de cada concerto. Hoje, a apresentação reúne seis artistas, em diferentes fases de suas carreiras, com origens e estilos diversos, sem outra agenda artística além de criar música da mais alta qualidade.”

O concerto foi o resultado de três semanas de treinamento intensivo, durante as quais os cantores emiradenses trabalharam com artistas profissionais renomados. “Essa foi uma ideia visionária que se concretizou graças à iniciativa de Huda Al Khamis-Kanoo, após um encontro com o duque de Gloucester e comigo há alguns anos”, completou Khouri.

Parceria estratégica

Por meio da linguagem universal da música, a parceria entre a Fundação de Música e Artes de Abu Dhabi e o Peace & Prosperity Trust reforça o objetivo de promover a cultura dos Emirados no cenário global.

Além disso, essa colaboração desempenha um papel essencial na projeção internacional dos artistas emiradenses, fomentando seu desenvolvimento profissional e ampliando seu alcance junto a novos e diversos públicos em todo o mundo.

O concerto no Palácio de Kensington e o painel "Arts @ Embassies", no Reino Unido, abrem um novo capítulo no caminho de troca cultural e respeito mútuo entre a ADMAF e o Reino Unido.

Desde 2007, a ADMAF promove uma ampla gama de programas colaborativos, inspirada na visão do Pai Fundador dos Emirados, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, cujo legado de troca cultural continua a nortear a missão do festival.