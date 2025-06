Presidente dos Emirados recebe líder da comunidade Dawoodi Bohra

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Sultan Mufaddal Saifuddin, líder espiritual da comunidade Dawoodi Bohra.

O encontro foi no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, onde o presidente deu as boas-vindas a Saifuddin e à delegação que o acompanhava. Os dois trocaram cumprimentos pela Festa do Sacrifício (Eid al-Adha) e expressaram votos mútuos de paz, prosperidade e bem-estar para os povos de todo o mundo.

Durante a reunião, foram abordados temas de interesse comum. Saifuddin elogiou as iniciativas humanitárias do xeique Mohamed bin Zayed e seus esforços na promoção de valores humanos universais, diálogo e convivência. Destacou ainda a importância dessas ações na construção de sociedades fortes, inclusivas e resilientes.

Também participaram do encontro o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Ain, xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; além de outras autoridades.