Polícia de Dubai é reconhecida como a marca policial mais forte do mundo

DUBAI, 9 de junho de 2025 (WAM) — A Polícia de Dubai foi reconhecida como a força policial de maior reputação no mundo, de acordo com um novo estudo da Brand Finance. A instituição ficou em primeiro lugar no Índice de Valor de Marca Institucional (Institutional Brand Value Index), publicado pela consultoria, e recebeu classificação AAA+ com pontuação geral de 9,2 em 10, após um estudo comparativo realizado em 10 países e com mais de 8 mil participantes, entre partes interessadas e instituições relevantes.

A avaliação mediu a percepção pública em critérios como profissionalismo, integridade, eficácia, equidade e transparência. O relatório destacou a confiança da comunidade na Polícia de Dubai e sua conduta ética, além da clareza na comunicação, entrega inovadora de serviços e presença positiva na mídia, que contribuíram para sua reputação global.

O relatório também apontou a contribuição da corporação para o fortalecimento do poder brando (soft power) de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos, com valor de marca estimado em 57,9 bilhões de dirhams (US$ 15,8 bilhões), dentro de um valor de marca nacional total de 4,48 trilhões de dirhams (US$ 1,2 trilhão), segundo o National Brand Report da Brand Finance.

A Polícia de Dubai superou forças policiais globais em todos os 11 critérios de reputação, com pontuações acima da média mundial em áreas como: tratamento justo de todas as pessoas (57%), compromisso e integridade (60%), garantia de segurança e proteção (67%), conduta ética (59%), atuação profissional (62%), desempenho eficaz no cumprimento do dever (64%), presença positiva nas redes sociais (57%), comunicação transparente e eficaz (51%), inovação na prevenção do crime (54%), modernidade e desenvolvimento progressivo (54%) e forte presença operacional no campo (63%).

O tenente-general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante-geral da Polícia de Dubai, agradeceu ao presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e ao vice-presidente e primeiro-ministro, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante de Dubai, pelo apoio e orientação estratégica.

“Esse reconhecimento reflete a confiança depositada nas instituições policiais em todo o país e destaca o compromisso da Polícia de Dubai com a segurança pública, o bem-estar e a qualidade de vida”, disse Al Marri. “Nossa ascensão à liderança global em branding policial é resultado de uma liderança visionária e de uma busca contínua pela excelência. A Polícia de Dubai evoluiu de uma estrutura tradicional para um modelo inteligente, sustentável e orientado por tecnologia.”

Al Marri também mencionou iniciativas estratégicas que reforçaram a reputação da corporação, como as Delegacias Inteligentes (SPS), o Desafio SWAT dos Emirados, eventos de engajamento comunitário, torneios de eSports e o programa Esaad.

David Haigh, CEO e presidente da Brand Finance, comentou: “A percepção molda o comportamento. O Global Soft Power Index da Brand Finance é o maior estudo mundial sobre percepção de poder brando, e essa pesquisa tem sido extremamente útil para formuladores de políticas públicas e organizações de promoção de destinos”.

A Brand Finance utilizou dados pré-existentes sobre a percepção da cidade de Dubai e do poder brando dos Emirados como base, com base no City Index e no Global Soft Power Index. A empresa realizou, então, uma pesquisa personalizada em 10 mercados, com mais de 8 mil pessoas, para calcular a contribuição da Polícia de Dubai para o desempenho dos Emirados e de Dubai no índice de 2025. A força da marca foi avaliada por um conjunto equilibrado de indicadores com base no estudo primário junto ao público.