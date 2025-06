Parque de Inovação de Sharjah define nova estratégia para ampliar crescimento

SHARJAH, 9 de junho de 2025 (WAM) – Em uma reunião de alto nível presidida pela xeica Bodour Al Qasimi, o Conselho de Administração do Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTIP, na sigla em inglês) definiu, em sua 4ª sessão, os rumos da próxima fase de expansão, com base nos resultados do último ano que colocaram o parque entre os que mais crescem na região.

O encontro, realizado na sede do Grupo BEEAH, reuniu representantes da indústria, do meio acadêmico e do governo, com o objetivo de reforçar a posição de Sharjah como um polo regional de inovação.

Na abertura da sessão, Bodour agradeceu aos membros do conselho e ressaltou a importância de construir parcerias sólidas entre os setores. “O SRTIP é um modelo nacional de inovação, onde a sinergia entre pesquisa, indústria e políticas públicas continua a gerar oportunidades transformadoras. Nossa missão compartilhada é oferecer resultados concretos nos setores mais importantes para o futuro da sociedade — saúde, mobilidade, sustentabilidade e manufatura”, afirmou.

O CEO do SRTIP, Hussain Al Mahmoudi, apresentou os destaques de 2024, incluindo avanços em projetos estratégicos, desenvolvimento de negócios e novas expansões. Ele traçou a perspectiva para 2025 com foco renovado na preparação da infraestrutura, no crescimento de empresas residentes e na atração de novos empreendimentos baseados em inovação.

“Com a orientação do nosso conselho e o apoio dos parceiros, o SRTIP entra em uma fase empolgante de desenvolvimento — uma fase que prioriza desempenho, uso estratégico do solo e inovação setorial. Nosso compromisso com os objetivos nacionais e com a competitividade global está mais forte do que nunca”, disse Al Mahmoudi.

Integrantes da equipe de gestão apresentaram uma análise detalhada do plano diretor do parque e das estratégias de locação. Foram compartilhadas atualizações sobre o progresso dos agrupamentos da Fase 1, as principais alocações de terrenos para a iniciativa SOTI e parcerias comerciais como a Base39.

Durante sessões temáticas, foram destacadas iniciativas de inovação nos setores de saúde, manufatura avançada, sustentabilidade e mobilidade, incluindo projeções de crescimento empresarial e marcos importantes. Também foi apresentada uma estratégia para fortalecer o ecossistema por meio de maior engajamento acadêmico com instituições como a Universidade Americana de Sharjah (AUS) e a Universidade de Sharjah (UOS), além de políticas para atrair talentos e incentivar a inovação.

A equipe apresentou ainda atualizações sobre a visibilidade da marca, marcos da transformação digital e o papel do SoiLab na promoção da inovação por meio de prototipagem e apoio a pequenas e médias empresas. Estratégias internas de transformação, incluindo desenvolvimento de recursos humanos, também foram discutidas como facilitadoras da excelência operacional.

O conselho analisou as perspectivas financeiras do SRTIP até 2027, incluindo projeções orçamentárias para 2025. As auditorias foram aprovadas, confirmando a estabilidade financeira e de governança do parque.

A reunião foi encerrada com uma discussão aberta sobre os próximos passos, seguida por uma visita à exposição “Naseej: Threads of Hope”. Com forte alinhamento entre planejamento estratégico e execução, o SRTIP reafirmou seu papel como motor-chave da economia da inovação de Sharjah.