Abdulla Al Hamed participa da London Tech Week e destaca avanços para o setor de mídia dos Emirados

LONDRES, 9 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, participou da abertura da London Tech Week, que acontece até 13 de junho no Olympia London.

Acompanhado pelo diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia, Dr. Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, Al Hamed se reuniu com representantes de empresas globais de tecnologia. Os encontros abordaram formas de ampliar a cooperação e explorar oportunidades para utilizar inovações tecnológicas avançadas com o objetivo de fortalecer o setor de mídia nacional, promovendo a produção de conteúdo responsável e impulsionando um ecossistema midiático de ponta nos Emirados.

Durante as reuniões, Al Hamed destacou a realização da próxima edição do Bridge Summit, que ocorrerá em Abu Dhabi em dezembro. O evento será uma plataforma importante para o intercâmbio de experiências e a construção de parcerias inovadoras entre líderes globais da mídia.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia também acompanhou várias sessões da London Tech Week, que discutiram as tendências mais recentes e os avanços tecnológicos — com destaque para as oportunidades de aplicação da inteligência artificial em diversos setores.

A London Tech Week aborda temas cruciais como inteligência artificial, tecnologias limpas, transformação digital e aplicações tecnológicas em diferentes indústrias. Os assuntos são debatidos em painéis com especialistas internacionais e em workshops interativos que oferecem aos participantes a chance de adquirir novas habilidades.