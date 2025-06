Saif bin Zayed participa da formatura do 12º Curso de Defesa Nacional em Abu Dhabi

ABU DHABI, 9 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, participou da cerimônia de formatura da 12ª edição do Curso de Defesa Nacional (2024–2025), realizada na sede do Colégio de Defesa Nacional, em Abu Dhabi.

Também estiveram presentes o ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohammed bin Mubarak bin Fadel Al Mazrouei, além de diversas autoridades civis e militares.

O xeique Saif parabenizou os formandos pelo empenho e desempenho ao longo da formação acadêmica e do treinamento prático realizado no colégio. Ele destacou a competência e a alta capacidade demonstradas pelos concluintes, refletindo sua prontidão para continuar contribuindo com o caminho dos Emirados em direção ao desenvolvimento sustentável, especialmente nas áreas de segurança nacional, defesa, inovação e sustentabilidade.

O ministro também elogiou o trabalho de excelência realizado pelo Colégio de Defesa Nacional, que se consolidou como referência em pensamento estratégico e formação de lideranças. A instituição segue formando talentos nacionais qualificados, prontos para enfrentar os diversos desafios contemporâneos, fortalecendo assim a segurança do país e protegendo suas conquistas.

Durante a cerimônia, o comandante do Colégio de Defesa Nacional, brigadeiro Saeed Hassan Mohamed Alyammahi, ressaltou o orgulho da instituição em formar um novo grupo de líderes nacionais, tanto civis quanto militares, que completaram um ano acadêmico intensivo em um ambiente estratégico de ensino. O curso prepara lideranças capazes de compreender e analisar o sistema de segurança nacional de forma ampla, além de interagir com os desafios e transformações geopolíticas regionais e globais.

Alyammahi acrescentou que o colégio trabalha continuamente para aprimorar seus programas acadêmicos em alinhamento com as prioridades nacionais, elevando a capacidade dos profissionais emiradenses para enfrentar desafios de segurança, geopolítica, economia e tecnologia, com base em pensamento estratégico, visão de futuro e inovação.

A edição deste ano foi realizada sob o tema "Ano da Comunidade", iniciativa lançada pela liderança do país para valorizar a coesão social e a consciência nacional como pilares fundamentais da segurança interna — um conceito que foi incorporado em todo o currículo do curso.