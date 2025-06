Emirados participam da Indo Defence 2025 com pavilhão nacional que exibe mais de 90 produtos de defesa

ABU DHABI, 10 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participam da feira Indo Defence 2025, que acontece de 11 a 14 de junho no Jakarta International Expo, na Indonésia. O pavilhão nacional é organizado com o apoio do Conselho Tawazun e do Ministério da Defesa, como parte dos esforços contínuos para ampliar a presença global do país no setor de defesa.

Com uma área de 704 metros quadrados, o Pavilhão Nacional dos Emirados apresenta mais de 90 produtos e sistemas avançados voltados para operações terrestres, marítimas e aéreas, além de tecnologias de cibersegurança e comunicações seguras, refletindo o crescimento acelerado e a sofisticação da indústria de defesa emiradense.

O espaço reúne algumas das principais empresas do setor ligadas ao grupo EDGE, que exibem tecnologias e produtos de última geração. Entre as companhias presentes estão: CARACAL, LAHAB, AL TARIQ, HALCON, AL JASOOR, NIMR, Abu Dhabi Ship Building (ADSB), SIGN4L, KATIM, ORYXLABS, HORIZON, BEACON RED e ADASI. A AMMROC também participa como uma das principais empresas dos Emirados envolvidas na mostra.

Matar Ali Al Romaithi, diretor do Setor de Assuntos da Indústria de Defesa e Segurança do Conselho Tawazun, afirmou: “Esta participação representa uma oportunidade estratégica para fortalecer os laços de defesa entre os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia, além de destacar a capacidade de fabricação e tecnologia avançada alcançada pela nossa indústria nacional de defesa.”

Al Romaithi acrescentou que a presença na Indo Defence 2025 reafirma o compromisso dos Emirados com a expansão de sua atuação nos mercados globais de defesa, especialmente na Ásia, considerada uma das regiões mais promissoras do setor. Destacou ainda o papel central do Conselho Tawazun na capacitação e no fortalecimento da indústria nacional de defesa, por meio do fomento a parcerias estratégicas e da oferta de plataformas para demonstrar as capacidades de ponta dos Emirados. Segundo ele, a presença do país na feira reflete o compromisso contínuo com a inovação industrial e com o desenvolvimento de capacidades de defesa de relevância global – em sintonia com a visão da liderança de posicionar os Emirados como parceiro confiável e influente no ecossistema de segurança regional e internacional.

A participação marca um marco importante na estratégia dos Emirados de abrir novos mercados, aprofundar a colaboração industrial com parceiros asiáticos e explorar oportunidades que sustentem uma economia baseada no conhecimento e com alto grau de inovação tecnológica.