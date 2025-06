Governante de Sharjah nomeia Yousef Al Shamsi como diretor-geral da Defesa Civil

SHARJAH, 10 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto nomeando o novo diretor-geral da Autoridade de Defesa Civil de Sharjah (SCDA, na sigla em inglês).

De acordo com o decreto, o brigadeiro Yousef Obaid Yousef Harmoul Al Shamsi, que ocupava o cargo de vice-diretor-geral de delegacias da Polícia de Sharjah, será transferido para a Autoridade de Defesa Civil e nomeado diretor-geral do órgão, com efeito imediato a partir da data de emissão do decreto.