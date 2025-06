Príncipe herdeiro de Sharjah recebe líder da comunidade Dawoodi Bohra

SHARJAH, 10 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, recebeu o líder da comunidade Dawoodi Bohra, Sultan Mufaddal Saifuddin, acompanhado de sua delegação, no gabinete do governante de Sharjah.

No início do encontro, que contou com a presença do xeique Majid bin Abdullah bin Majid Al Qasimi, diretor do Departamento de Relações Governamentais, o príncipe herdeiro deu as boas-vindas a Sultan Mufaddal Saifuddin e transmitiu os cumprimentos do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, ao líder espiritual dos Bohras.