Mais de 15 mil trabalhadores celebram Eid com torneios esportivos organizados pela Polícia de Dubai

DUBAI, 10 de junho de 2025 (WAM) – Os Campeonatos da Festa do Sacrifício (Eid Al-Adha), organizados pela Polícia de Dubai, registraram um público expressivo nos dois primeiros dias do feriado, com mais de 15 mil pessoas entre participantes e espectadores. Os eventos esportivos ocorreram em quatro locais de Dubai: Al Muhaisnah, Al Quoz, Al Satwa e nas acomodações para trabalhadores de Jebel Ali – Nuzul.

As competições contaram com o apoio de diversas entidades, como o Comitê de Segurança de Eventos de Dubai, a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA, na sigla em inglês), o Conselho de Esportes de Dubai, a Prefeitura de Dubai, a Corporação de Serviços de Ambulância de Dubai, o Conselho de Diretores das Delegacias da Polícia, a Seção de Polícia Comunitária do Departamento de Prevenção ao Crime, o Conselho de Empoderamento de Pessoas com Deficiência da Polícia de Dubai e a iniciativa "On-the-Go".

O torneio de basquete reuniu 114 jogadores distribuídos em 14 equipes, enquanto a competição feminina de vôlei contou com 112 participantes em 14 equipes. Já o torneio masculino de vôlei teve 96 jogadores em 12 times.

A disputa de cabo de guerra teve grande adesão, com 648 participantes representando 84 equipes. Também foi realizado um torneio de basquete dedicado à comunidade paquistanesa, com 80 jogadores divididos em oito equipes.

Durante o evento, o especialista em linguagem de sinais Mohammed Al-Hajjaji, secretário do Conselho de Empoderamento de Pessoas com Deficiência da Polícia de Dubai, ministrou oficinas educativas sobre linguagem de sinais e técnicas de comunicação voltadas à comunidade surda.

A presidente do Conselho da Polícia responsável pela organização do evento, Fatima Buhajeer, destacou que a edição deste ano, com o tema “Celebrando o Eid Juntos”, teve forte participação dos trabalhadores e dos públicos-alvo, desempenhando um papel importante na promoção da alegria durante o clima festivo.

Buhajeer ressaltou que as atividades esportivas tiveram como objetivo proporcionar bem-estar físico e psicológico aos trabalhadores, além de fortalecer os laços sociais e promover valores de tolerância e convivência. A autoridade afirmou ainda que os campeonatos estão alinhados ao objetivo estratégico da Polícia de Dubai de promover segurança, engajamento comunitário e refletir seu papel ativo na sociedade.