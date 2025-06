Ajman transporta mais de 439 mil passageiros no feriado da Festa do Sacrifício, alta de 34% em relação a 2024

AJMAN, 10 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Transporte de Ajman (ATA, na sigla em inglês) transportou 439.168 passageiros durante o feriado da Festa do Sacrifício (Eid Al-Adha), registrando um aumento de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento reflete a eficiência do sistema de transporte do emirado e a crescente confiança do público na rede moderna e diversificada gerida pela autoridade.

Segundo a ATA, os táxis foram o meio de transporte mais utilizado durante o feriado, com 380.622 passageiros. A ampla disponibilidade dos veículos, a facilidade de acesso e os serviços de reserva por meio de aplicativos digitais contribuíram para essa preferência.

Os ônibus públicos também apresentaram demanda significativa, transportando 55.256 passageiros. Outros 2.716 utilizaram o táxi aquático Abra, e 574 pessoas optaram pelo serviço de transporte sob demanda, acessado por sistemas inteligentes de reserva.

A autoridade atribuiu o resultado a um planejamento proativo e à execução de um plano operacional flexível e abrangente, que incluiu a ampliação da frota, o aumento no número de veículos e a intensificação do monitoramento em campo — medidas que permitiram gerenciar o tráfego de forma eficaz e atender à demanda elevada durante o feriado.

A ATA destacou que o expressivo crescimento no número de passageiros é fruto de investimentos contínuos em infraestrutura de transporte, adoção de soluções digitais inteligentes e compromisso com a qualidade dos serviços. Esses esforços estão alinhados à Visão Ajman 2030, que busca promover mobilidade urbana sustentável e melhorar a qualidade de vida para toda a população por meio de uma infraestrutura resiliente, segura e ecologicamente responsável.