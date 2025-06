Mais de 10 mil pontos de descanso com ar-condicionado são disponibilizados para entregadores durante o intervalo do meio-dia nos Emirados

DUBAI, 10 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês) anunciou que mais de 10 mil pontos de descanso climatizados, equipados com itens de conforto, estarão disponíveis para os trabalhadores de entrega em todo o país durante o período do intervalo do meio-dia.

A medida, que será aplicada de 15 de junho a 15 de setembro de 2025, é realizada em cooperação com entidades governamentais e parceiros do setor privado.

O Ministério elogiou todos os participantes da iniciativa humanitária, entre eles a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA), o Centro Integrado de Transportes do Departamento de Municípios e Transportes de Abu Dhabi, os departamentos de desenvolvimento econômico de todos os emirados e a Corporação Geral de Petróleo dos Emirados (Emarat). Também participam plataformas de entrega como Talabat, Deliveroo, Noon e Careem, além de diversos restaurantes, shoppings, lojas de varejo e cozinhas virtuais que contribuíram com a ação.

O MoHRE destacou a relevância da iniciativa, especialmente considerando que os serviços de entrega compõem um setor logístico vital, com um modelo operacional singular: os trabalhadores não permanecem em locais fixos durante o intervalo do meio-dia e, em muitos casos, lidam com entregas que exigem rapidez e precisão. Para facilitar o acesso, os entregadores poderão localizar os pontos de descanso mais próximos por meio de mapas interativos disponíveis nos aplicativos.

A edição deste ano representa uma ampliação significativa em relação à de 2024, quando foram instalados 6 mil pontos de descanso climatizados. A expansão reforça a eficácia da medida na proteção dos entregadores contra os riscos de exaustão por calor durante o verão, especialmente no horário entre 12h30 e 15h.

O intervalo do meio-dia exige que os empregadores forneçam áreas sombreadas adequadas para descanso, equipamentos de refrigeração, água potável em quantidade suficiente conforme o número de trabalhadores, itens de hidratação aprovados pelas autoridades locais e kits de primeiros socorros nos locais de trabalho.

O Ministério concluiu fazendo um apelo à população para denunciar eventuais violações das regras do intervalo do meio-dia por meio do número 600590000, do aplicativo inteligente do órgão ou do site oficial.