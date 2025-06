Khaled bin Mohamed bin Zayed preside reunião do Comitê Executivo do Conselho de Administração da ADNOC

ABU DHABI, 10 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidiu uma reunião do Comitê Executivo do Conselho de Administração da ADNOC.

Durante o encontro, o xeique Khaled analisou o desempenho financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2025, além dos resultados obtidos ao longo do processo de desenvolvimento e expansão da companhia em diversos setores estratégicos.

Ele foi informado sobre o avanço da ADNOC na maximização do valor dos recursos não convencionais de petróleo e gás de Abu Dhabi, incluindo a recente marca de produção de gás não convencional no emirado, alcançada por meio do uso de tecnologias avançadas e em colaboração com empresas globais de energia.

Durante a reunião, foi apresentado o novo sistema de inteligência artificial da empresa, o MEERAi, que permitirá processos de tomada de decisão mais rápidos e inteligentes. A ferramenta será implementada em toda a companhia, com previsão de uso total em suas operações ainda neste ano.

O xeique Khaled reafirmou o papel essencial dessas conquistas no fortalecimento da posição da ADNOC como um fornecedor global confiável de energia, destacando que tais iniciativas contribuem para atender à crescente demanda mundial e apoiam a visão dos Emirados de alcançar autossuficiência energética.

Ele também elogiou o progresso contínuo da empresa na integração de tecnologias de ponta e soluções de inteligência artificial em suas operações, ressaltando o impacto desses avanços na melhoria da eficiência operacional e na geração de valor.

O xeique Khaled enfatizou ainda que esses esforços sustentam a visão estratégica da ADNOC de se tornar a empresa de energia líder mundial no uso e na integração de soluções baseadas em IA.

A reunião também avaliou o andamento de projetos domésticos de crescimento, entre eles três novas concessões de produção, atribuídas à ADNOC e a parceiros internacionais pelo Conselho Supremo de Assuntos Financeiros e Econômicos (SCFEA).

O xeique foi ainda informado sobre os planos da XRG, plataforma internacional de investimentos em energia da ADNOC, para acelerar o crescimento global e gerar valor sustentável no longo prazo. A XRG pretende consolidar-se como uma das cinco maiores empresas integradas globais de gás e GNL, com meta de capacidade de 20 a 25 milhões de toneladas por ano até 2035. Além disso, busca tornar-se uma das três maiores plataformas globais de produtos químicos.

A participação da ADNOC no fórum Make it in the Emirates 2025, realizado em maio em Abu Dhabi, também foi abordada.

O xeique Khaled destacou os esforços contínuos da ADNOC para fortalecer a produção local e impulsionar a base industrial nacional, apoiando talentos emiradenses e firmando acordos e parcerias estratégicas para reforçar o setor industrial do país.

A reunião também tratou das iniciativas da ADNOC para o desenvolvimento de futuras lideranças emiradenses tanto para a empresa quanto para o setor de energia do país. O xeique elogiou o papel da ADNOC no fortalecimento das competências e no apoio às aspirações profissionais dos jovens líderes emiradenses, em sintonia com as exigências de um setor de energia em rápida transformação, tanto local quanto internacionalmente.

Participaram da reunião o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral e presidente do grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; o ministro de Estado Ahmed Ali Al Sayegh; o diretor-geral e presidente do grupo Mubadala Investment Company, Khaldoon Khalifa Al Mubarak; e o presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi.