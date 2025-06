Zona econômica de Ras Al Khaimah apresenta oportunidades de negócios nos Emirados em feira de construção no Egito

RAS AL KHAIMAH, 10 de junho de 2025 (WAM) – A Zona Econômica de Ras Al Khaimah (RAKEZ, na sigla em inglês) participará da quinta edição da Big 5 Construct Egypt, a maior e mais influente feira do setor de construção do Egito, que será realizada de 17 a 19 de junho de 2025 no Egypt International Exhibition Center (EIEC), no Cairo.

Com o setor da construção egípcio em rápida expansão, muitas empresas buscam oportunidades na região. A RAKEZ, sediada nos Emirados Árabes Unidos, oferece uma plataforma estratégica para que empresas egípcias ampliem sua presença no mercado do Golfo, com processos simplificados de instalação, infraestrutura econômica e acesso a zonas de desenvolvimento de grande porte.

A feira reunirá líderes de diversos segmentos da indústria da construção, incluindo materiais de construção, ferramentas, serviços de MEP, sistemas HVAC-R, tecnologias digitais, energia solar, acabamentos interiores e design urbano. A participação da RAKEZ reforça seu compromisso com a colaboração internacional e a facilitação de fluxos de investimento na região.

Ras Al Khaimah vem ganhando destaque como um centro global de desenvolvimento imobiliário e de infraestrutura, com projetos de grande porte como o resort Wynn, avaliado em US$ 5 bilhões, e a rede ferroviária Etihad. O emirado conta atualmente com mais de mil projetos ativos, avaliados em mais de US$ 75 bilhões. Sua localização estratégica, com acesso facilitado a rotas comerciais regionais e globais por meio de portos de classe mundial, aumenta seu atrativo para empresas do setor de construção.

Ao alinhar-se com as prioridades compartilhadas entre Emirados Árabes Unidos e Egito — como infraestrutura, crescimento industrial e empreendedorismo —, a RAKEZ oferece às empresas egípcias uma plataforma prática e bem estruturada para expandir no Golfo e além.

A zona econômica abriga mais de 30 mil empresas multinacionais e regionais, incluindo diversas do setor de construção. Atualmente, cerca de 1.500 empreendedores egípcios já operam na RAKEZ, o que reforça os laços comerciais robustos entre Egito e Emirados.

Durante a Big 5 Construct Egypt, a RAKEZ lançará um pacote especial de abertura de empresa voltado exclusivamente para os participantes da feira. Com valor de US$ 3.300, a oferta inclui visto de residência nos Emirados e uma série de benefícios, como registro empresarial rápido, acesso a espaços de coworking, escritórios, armazéns e terrenos prontos para desenvolvimento, além de suporte administrativo completo por meio de uma plataforma digital unificada. Investidores poderão ainda optar por pacotes plurianuais que garantem sustentabilidade operacional de longo prazo e acesso a mercados regionais e internacionais por meio da rede comercial estratégica de Ras Al Khaimah.

O CEO do grupo RAKEZ, Ramy Jallad, comentou: “Ras Al Khaimah se consolidou como um destino atrativo para empresas globais de construção, impulsionado por grandes projetos de infraestrutura e políticas favoráveis ao investidor. Na Big 5 Construct Egypt, esperamos dialogar com empresas visionárias que desejam fazer parte dessa trajetória de crescimento. Com centenas de empreendedores egípcios já prosperando na RAKEZ, estamos comprometidos em construir novas pontes de colaboração e apoiar a próxima geração de líderes do setor da construção no mercado emiradense.”