Grécia sediará segunda edição do fórum Investopia Global – Mediterrâneo em 2026

NICÓSIA, 10 de junho de 2025 (WAM) – Após o sucesso da primeira edição do Investopia Global – Mediterrâneo, realizada no Chipre com forte participação de líderes, ministros, empresários, investidores e especialistas econômicos dos Emirados Árabes Unidos, Líbano, Chipre, Grécia e Europa, o ministro da Economia dos Emirados e presidente do Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri, e a ministra do Turismo da Grécia, Olga Kefalogianni, anunciaram a realização da segunda edição do fórum, que acontecerá na Grécia em 2026.

A próxima edição terá como foco o fortalecimento de parcerias em setores-chave da nova economia, como turismo, inovação, empreendedorismo, energia renovável, infraestrutura digital e segurança alimentar.

O fórum será organizado em colaboração com diversos ministérios e entidades governamentais dos Emirados e da Grécia, além dos parceiros do Investopia. O anúncio ocorre no contexto da ampliação da presença internacional do fórum, que já realizou três edições consecutivas do Investopia Europe em Milão, entre 2023 e 2025, antes da mudança para Berlim, em junho de 2026.

Bin Touq destacou que os Emirados Árabes Unidos e a Grécia mantêm relações históricas e estratégicas em todas as áreas, especialmente nos setores econômico e de investimentos, apoiadas pela liderança de ambos os países. O ministro afirmou que os Emirados seguem empenhados em aprofundar a cooperação com o governo grego em áreas econômicas avançadas e sustentáveis.

“As nações da região do Mediterrâneo contam com importantes componentes econômicos e oportunidades de investimento promissoras, especialmente nos setores da nova economia, turismo, hospitalidade, empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial, logística, saúde e energia renovável. Esperamos, com a segunda edição do Investopia Global – Mediterrâneo, que será realizada na Grécia no próximo ano, fortalecer a conexão entre as comunidades empresariais e esses setores do futuro, promovendo novas parcerias tanto no âmbito público quanto no privado, em sintonia com as tendências globais mais atuais”, afirmou Bin Touq.

Já Olga Kefalogianni ressaltou que Grécia e Emirados mantêm relações econômicas dinâmicas e em expansão, sustentadas por uma parceria sustentável e diversificada construída com esforços conjuntos. Ela afirmou que sediar a segunda edição do Investopia Mediterrâneo reforça a força dos laços econômicos e de investimento entre os dois países, além de impulsionar a colaboração entre suas comunidades empresariais e apoiar a cooperação bilateral em áreas de interesse mútuo.

Desde sua criação, o Investopia já organizou quatro conferências principais nos Emirados Árabes Unidos e 16 edições internacionais em várias cidades do mundo, reunindo mais de 10 mil participantes — entre líderes, especialistas, empresários, investidores e empreendedores — com o objetivo de moldar um futuro econômico sustentável, consolidar a posição dos Emirados como destino global de investimentos e criar parcerias econômicas e oportunidades em setores sustentáveis como tecnologia financeira, espaço, aviação, inteligência artificial, energia verde, economia circular e moda.