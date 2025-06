Khaled bin Mohamed bin Zayed recebe presidente da BlackRock

ABU DHABI, 10 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente do conselho e diretor-executivo da BlackRock, Larry Fink. A BlackRock é uma das maiores empresas globais de gestão de investimentos e ativos.

Durante a reunião, os dois discutiram oportunidades de investimento em setores de interesse mútuo e avaliaram as principais tendências globais no mercado de gestão de ativos, incluindo práticas de investimento sustentável e o desenvolvimento de fundos de investimento.

O encontro também abordou maneiras de utilizar soluções tecnológicas avançadas para aprimorar a eficiência e o desempenho do setor de gestão de ativos, com foco na adaptação às dinâmicas dos mercados locais e globais.

Participaram ainda da reunião o presidente da Autoridade de Assuntos Executivos e diretor-geral e presidente do grupo Mubadala Investment Company, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, e o secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro, Saif Saeed Ghobash.