Eliminatórias Asiáticas: Emirados empatam em 1 a 1 com Quirguistão

BISQUEQUE, 10 de junho de 2025 (WAM) — Com um gol nos acréscimos, a seleção do Quirguistão arrancou um empate em 1 a 1 com os Emirados Árabes Unidos em partida válida pelo Grupo A das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

O gol no fim, marcado no Estádio Dolen Omurzakov, permitiu que o Quirguistão encerrasse sua participação com oito pontos. Já o técnico Cosmin Olaroiu segue sem vencer no comando da seleção dos Emirados, que termina a fase de grupos com 15 pontos.

Com o resultado, os Emirados Árabes Unidos garantiram vaga na repescagem da AFC, etapa que dá acesso à Copa do Mundo, prevista para ocorrer em outubro.

O gol dos Emirados foi marcado por Harib Abdullah, aos 30 minutos do primeiro tempo. O empate veio aos 50 minutos da etapa final, com Kai Merk, da seleção do Quirguistão.

Em outra partida do mesmo grupo, a seleção do Uzbequistão venceu o Catar por 3 a 0, em jogo disputado em território uzbeque.

Com a vitória, o Uzbequistão chegou a 21 pontos, enquanto o Catar, com 13 pontos, manteve-se na quarta colocação, também assegurando vaga na repescagem da AFC.

Ainda nesta terça-feira, o Irã, com 20 pontos, enfrenta a Coreia do Norte, lanterna do grupo, com 3 pontos.