Presidente dos Emirados recebe primeiro-ministro e chanceler do Catar

ABU DHABI, 10 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Durante o encontro, realizado no palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, os dois líderes trocaram cumprimentos pelo Eid Al-Adha e expressaram votos de bem-estar e prosperidade contínua para ambos os países e seus povos.

O primeiro-ministro do Catar transmitiu ao presidente dos Emirados as saudações do emir xeique Tamim bin Hamad Al Thani, acompanhadas de votos de progresso e prosperidade para o país. O xeique Mohamed bin Zayed, por sua vez, pediu que suas saudações fossem encaminhadas ao emir catari, manifestando sinceros desejos de desenvolvimento contínuo para o Catar e seu povo.

Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e diversos aspectos da cooperação entre os países, reiterando o compromisso conjunto de aprofundar a colaboração em benefício de ambas as nações.

Também foram abordadas questões regionais e internacionais de interesse comum, com uma troca de opiniões sobre os mais recentes desdobramentos.

Mais cedo, o xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani desembarcou no Aeroporto de Al Bateen, em Abu Dhabi, onde foi recebido pelo xeique Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, além de outras autoridades.

A reunião no Qasr Al Bahr contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoun bin Zayed Al Nahyan; do representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do presidente do Conselho Curador da Fundação Zayed para a Caridade e Ajuda Humanitária, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do ministro da Tolerância e da Convivência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; e do conselheiro presidencial, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, além de ministros e autoridades de alto escalão.