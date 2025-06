Abdulla Al Hamed visita Bienal de Design de Londres 2025

LONDRES, 10 de junho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados, visitou a Bienal de Design de Londres 2025. Durante a visita, ele percorreu o pavilhão do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, além de outros pavilhões que representam países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Al Hamed também visitou a exposição "Marés e Tradições: A Jornada dos Ofícios e do Patrimônio Marítimo", organizada pela Casa dos Artesãos e apresentada no pavilhão do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. Acompanharam o dirigente no tour a diretora da Bienal, Victoria Broackes, e a diretora de Sítios Culturais e Históricos do Departamento, Salama Nasser Al Shamsi.

Ele dedicou atenção especial à experiência interativa da mostra, que retrata com criatividade os autênticos ofícios marítimos e o rico patrimônio cultural dos Emirados, por meio de exibições artísticas que mesclam tradição e modernidade. Al Hamed elogiou a apresentação inovadora da exposição, destacando como ela comunica de forma inventiva a história dos Emirados para um público global, utilizando a linguagem universal da arte e do design, ao mesmo tempo que expressa a essência dos ofícios marítimos e o legado cultural profundamente enraizado do país.

O presidente do NMO ressaltou que a mostra evidencia de maneira contundente o compromisso dos Emirados com a preservação do patrimônio cultural, especialmente os ofícios ligados ao mar, que historicamente moldaram a identidade do povo emiradense e sua relação intrínseca com o oceano. "Nosso envolvimento em plataformas internacionais como a Bienal de Design de Londres reflete a determinação da nossa liderança em apresentar a cultura autêntica dos Emirados ao mundo. Essa atuação serve como uma ponte humana, promovendo o entendimento e o sentimento de pertencimento, e ao mesmo tempo reforça o papel central dos Emirados como um farol cultural que conecta as tradições históricas aos avanços contemporâneos", afirmou.

Ele também agradeceu ao Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi pelos esforços exemplares na promoção global do patrimônio emiradense, ressaltando que a apresentação reflete com fidelidade o legado e a autenticidade dos Emirados. Al Hamed enfatizou que tais iniciativas estão em sintonia com a visão da liderança de estabelecer a cultura como elemento essencial no diálogo civilizacional, além de fortalecer a imagem dos Emirados como um centro de diversidade e criatividade.

Além disso, Al Hamed visitou os pavilhões da Arábia Saudita, do Sultanato de Omã e do Estado do Catar, onde conheceu os projetos de design e as criações artísticas que apresentam, no cenário internacional, a riqueza cultural dos países do Golfo.