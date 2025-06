Príncipe herdeiro de Sharjah elogia equipes nacionais por resposta ao incêndio no Porto de Al Hamriyah

SHARJAH, 11 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, afirmou que situações de crise e emergência são um verdadeiro teste à prontidão e excelência das equipes nacionais.

Ele destacou que a rápida mobilização e a resposta eficaz das equipes foram fundamentais para evitar vítimas e minimizar os danos ambientais, técnicos e estruturais durante o recente incêndio no Porto de Al Hamriyah.

As declarações foram feitas durante uma recepção no gabinete do governante, que contou com a presença do xeique Khaled bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade de Portos, Alfândega e Zonas Francas de Sharjah, além de altos funcionários de órgãos governamentais federais e locais envolvidos na operação de emergência.

O príncipe herdeiro transmitiu os cumprimentos e agradecimentos do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a todas as equipes que atuaram no combate ao incêndio. Ele elogiou o empenho sincero e dedicado dos profissionais que atuaram com agilidade para controlar a situação e garantir que não houvesse vítimas.

O xeique ressaltou que esse tipo de ocorrência evidencia a união e a cooperação entre as equipes nacionais e as instituições estatais, além de destacar a eficácia dos planos estratégicos existentes, que refletem o compromisso da liderança com a prontidão operacional e a resposta rápida.

Durante a cerimônia, o príncipe herdeiro homenageou as entidades envolvidas nas ações de combate ao incêndio, expressou seu reconhecimento a todos os profissionais pela atuação exemplar e encerrou o evento com uma foto oficial em grupo com os homenageados.