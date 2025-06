Empresas dos Emirados anunciam projeto imobiliário de 435 milhões de dólares em Abu Dhabi

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Royal Development Holding, subsidiária do Emirates Stallions Group, firmou parceria com a incorporadora SAAS Properties, com sede nos Emirados, para lançar seu projeto inaugural: um empreendimento de residências de alto padrão com marca própria, avaliado em 1,6 bilhão de dirhans (US$ 435 milhões), localizado na Ilha Al Reem, uma das áreas mais valorizadas de Abu Dhabi.

O anúncio ocorre poucos dias após a criação oficial da Royal Development Holding, sinalizando a disposição da empresa em ingressar no mercado com um projeto de destaque no coração da capital, ao lado de parceiros consolidados no setor imobiliário de luxo.