FIA confirma calendários dos principais campeonatos mundiais de automobilismo para 2026 com destaque para os Emirados

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou os calendários dos principais campeonatos mundiais para 2026, reforçando mais uma vez o protagonismo dos Emirados Árabes Unidos no cenário global do automobilismo.

O Grande Prêmio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi será realizado no Circuito Yas Marina de 4 a 6 de dezembro de 2026. A edição marcará a estreia da nova geração de carros da F1 movidos com combustível 100% sustentável.

O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA, em Macau, sob a presidência de Mohammed ben Sulayem, presidente da federação, durante a conferência anual da entidade.

Além de Abu Dhabi, o calendário de 2026 da Fórmula 1 inclui outras três etapas no Oriente Médio: Bahrein (10 a 12 de abril), Arábia Saudita (17 a 19 de abril) e Qatar (27 a 29 de novembro).

A Arábia Saudita também sediará novamente uma rodada dupla em Jidá do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, nos dias 13 e 14 de fevereiro. A região contará ainda com quatro etapas do Campeonato de Fórmula 2, todas realizadas em paralelo às corridas da F1 no Bahrein, Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.

O Rally Dakar, na Arábia Saudita, abrirá o Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA de 2026, de 3 a 17 de janeiro. O Rally do Marrocos será disputado entre 28 de setembro e 3 de outubro, enquanto o Abu Dhabi Desert Challenge acontecerá de 22 a 27 de novembro. O Bahrein representará o Oriente Médio no calendário da Fórmula 3, que contará com dez etapas ao longo do ano.

O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, afirmou: “2025 tem sido um ano empolgante para todos os nossos campeonatos, com marcos tecnológicos sendo alcançados, novos talentos surgindo e disputas intensas acontecendo tanto nas pistas quanto nas etapas de rali.”

Durante a conferência, também foi confirmada a versão final do regulamento técnico WRC27 para o Campeonato Mundial de Rally a partir de 2027. As novas regras estabelecem um volume de referência para os componentes da carroceria, mas oferecem ampla liberdade de design aos fabricantes dentro desses limites, permitindo a homologação de modelos diversos — de sedãs e hatches a crossovers e projetos sob medida — ao longo do ciclo regulatório de dez anos, até 2037.