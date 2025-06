Pesquisa da Câmara de Comércio de Dubai aponta aumento da conscientização sobre práticas ESG entre empresas locais

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três entidades que compõem o grupo Dubai Chambers, divulgou os resultados da Pesquisa ESG Pulse 2025, que avaliou o nível de conhecimento e adoção de padrões ambientais, sociais e de governança (ESG) entre empresas da cidade.

O levantamento, conduzido pelo Centro de Negócios Responsáveis, revelou que a conscientização sobre a importância dos padrões ESG está em crescimento no ambiente empresarial local. Do total de participantes, 72% afirmaram conhecer os princípios ESG e as iniciativas relacionadas, enquanto 50% confirmaram que já implementam ações nessa área. Além disso, 35% das empresas relataram produzir relatórios específicos sobre as iniciativas adotadas.

Entre os principais fatores que motivam a adoção dessas práticas estão os valores corporativos e os objetivos institucionais, seguidos pelo cumprimento regulatório, reputação empresarial, inovação e crescimento, competitividade, expectativas dos clientes e demandas de investidores.

Do ponto de vista do porte das empresas, 87% das grandes companhias disseram adotar iniciativas ESG, contra 83% das multinacionais e 46% das pequenas e médias empresas (PMEs).

Por setor, o segmento de atividades profissionais, científicas e técnicas liderou em adoção de práticas ESG, com 55% das empresas relatando ações nesse sentido. Em seguida vieram os setores de seguros, serviços financeiros e imobiliários (52%) e de transporte e armazenagem (50%).

Entre as iniciativas de sustentabilidade ambiental, a gestão de resíduos apareceu em primeiro lugar, seguida pela redução da poluição, práticas relacionadas às mudanças climáticas e compras sustentáveis.

No campo social, lideraram as práticas de transparência e comunicação, seguidas pelas relações com funcionários, atendimento ao cliente e engajamento comunitário.

Já no pilar de governança, ética empresarial e conformidade regulatória ficaram em destaque, seguidas por liderança e estratégia, gestão de riscos e impacto sobre negócios e partes interessadas.

A pesquisa também apontou que estratégias avançadas de reciclagem e redução de resíduos são as principais abordagens adotadas pelas empresas no contexto da economia circular. Também foram citadas parcerias com stakeholders externos para projetos circulares e o desenvolvimento de produtos sustentáveis com uso de materiais reciclados.